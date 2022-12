Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Man kan kun se det, når der er lavvande.

Og det har fået hele lokalområdet til at spekulere i, hvad det er der kommer til syne på Daytona Beach i Florida.

Det skriver The New York Times og Florida Insider.

Billeder fra stranden viser nemlig en genstand lavet træ og metal, som er 25 meter langt. Det blev første gang opdaget af forbipasserende.

Foto: Volusia County. Vis mere Foto: Volusia County.

Mens befolkningen spekulerer, så undersøger myndighederne, hvad det er der gemmer sig under vandet.

»Delstatens undersøiske arkæologhold er i gang med at undersøge videre,« siger talsmand for Volusia County, Kevin Captain Florida Insider.

Hos det lokale medie Click Orlando spekuleres der i, om det er et skibsvrag, mens der ifølge Sky News er mulighed for, at det er et skibsvrag, der går tilbage til 1800-tallet.

Der er i løbet af de seneste år fundet flere opsigtsvækkende genstand på strande i Florida.

Tilbage i oktober fandt en forbipasserende blandt andet en diamantring til en værdi i omegnen af 280.000 kroner.