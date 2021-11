»Skyderi hørt ved grænsen. Det er ikke sikkert, hvem der præcis har skudt. Migranter siger, at det var hviderussiske sikkerhedsstyrker.«

Det skriver en journalist fra Hviderusland, Hanna Liubakova, på Twitter.

Meldingerne kommer efter en dag, hvor situationen ved grænsen mellem Hviderusland og Polen er spidset til.

Hviderusland har eskorteret omkring 1.000 migranter fra mellemøstlige lande til den polske grænse. Det skriver The Guardian.

Omkring 1.000 migranter befinder sig lige nu ved grænsen mellem Polen og Hviderusland. Foto: LEONID SHCHEGLOV Vis mere Omkring 1.000 migranter befinder sig lige nu ved grænsen mellem Polen og Hviderusland. Foto: LEONID SHCHEGLOV

Urolighederne har nu fået formand i EU Kommissionen, Ursula von der Leyen, til at udsende en meddelelse. Her kritiserer hun Hvideruslands måde at udnytte migranter til politiske formål.

»De hviderussiske myndigheder må forstå, at det ikke vil hjælpe at presse EU på denne måde ved kynisk instrumentalisering af migranter,« skriver Ursula von der Leyen.

I stedet ønsker EU Kommissionens formand at undersøge, hvordan man kan sanktionere og »blackliste« tredjelandes luftfartsselskaber, der bidrager til menneskesmugling.

Migranterne forsøger at komme ind i EU, men har været fanget mellem de to lande siden oktober.