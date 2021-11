Billederne fra den polske grænse er voldsomme.

Gennem flere måneder har der udspillet sig noget, der er blevet beskrevet som en del af et hybrid-angreb.

Og mandag ser det ud til at nå et foreløbigt klimaks.

På dusinvis af videoer fra grænsen mellem Polen og Hviderusland kan man mandag se, hvordan hundredvis af personer er forsamlet.

Ifølge lokale medier er der tale om flygtninge og migranter fra Mellemøsten, som forsøger at krydse grænsen til det forjættede EU.

Af en række hviderussiske oppositionsmedier, -politikere og -journalister udlægges det, der finder sted lige nu, som en direkte konfrontation.

Et led i en konflikt, der har været i gang i månedsvis.

Det skyldes, at der længe har været rapporter om, at de mange flygtninge ved den vestlige hviderussiske grænse ikke kommet dertil ved et tilfælde.

Maskeklædte hviderussiske vagter med våben forsøger at kontrollere migranter ved grænsen til Polen. Foto: Polens Grænsepoliti Vis mere Maskeklædte hviderussiske vagter med våben forsøger at kontrollere migranter ved grænsen til Polen. Foto: Polens Grænsepoliti

Mange af de tusindvis af migranter skal være blevet hjulpet til Hviderusland af Lukasjenko-regimet, som kynisk benytter dem i en krig mod EU, som skal presses på flere fronter. Blandt andet ved grænsen af store mængder migranter.

Den krig har efterhånden stået på i mere end et år. Og den fik for alvor ilt til flammerne, da den hviderussiske præsident Alexander Lukasjenko vandt sidste års præsidentvalg.

Her blev valgprocessen kritiseret vidt og bredt for at være fyldt med svindel. Blandt andet blev flere oppositionspolitikere intimideret, fængslet og siden retsforfulgt med lange fængselsstraffe som konsekvens.

Samtidig gik titusindvis af demonstranter på gaden i hovedstaden i Minsk for at protestere mod valgresultatet, som oppositionen med Sviatlana Tsikhanouskaya i spidsen, mener de vandt med et stort flertal.

Efter valget blev Alexander Lukasjenko kåret som vinder, hvilket fik den konsekvens, at EU fordømte resultatet og samtidig indledte en lang række sanktioner mod personer tæt på præsidenten.

Forholdet mellem Hviderusland og EU blev yderligere forværret, da Lukasjenko-styret valgte bringe et fly fra Athen i Grækenland på vej mod Tallinn i Estland ned, da det befandt sig over hviderussisk luftrum.

Alt sammen med det ene formål at anholde en systemmodstander.

I løbet af sensommeren begyndte Lukasjenkos regime så for alvor på den strategi, der mandag udspiller sig i voldsomme scener ved den polske grænse.

Hubndredvis af mellemøstlige migranter på vej til den polske grænse i Hviderusland. Vis mere Hubndredvis af mellemøstlige migranter på vej til den polske grænse i Hviderusland.

Mellemøstlige migranter blev opfordret til at tage til Hviderusland, hvor de så kunne få adgang til EU.

Ophobningen af migranter i Minsk og andre steder i Hviderusland har over de seneste uger været så stor, så en del af hovedstaden blev kaldt for 'Lille Bagdad' i byen.

Hos oppositionen er man ikke i tvivl om, hvad der foregår.

»Hvideruslands regime er i gang med at eskalere grænsekrisen – migranter skubbes fysisk mod EU-grænsen af bevæbnede mænd. Lukasjenko er fuldt ud ansvarlig for hybrid-angrebet på Polen, Litauen og EU. Smuglingen af migranter, volden og den dårlige behandling må stoppe,« lyder det mandag i en kommentar fra Sviatlana Tsikhanouskaye på Twitter.

Også Sviatlana Tsikhanouskayas højre hånd, Franak Viacorka, er gået på Twitter for at beskrive situationen, som han kalder for »stats-organiseret smugling« af mennesker.