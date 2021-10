Da en kvinde i et tog i Pennsylvania i USA blev voldsomt forulempet, havde medpassagererne mere travlt med at filme end at stoppe overfaldet.

New York Times skriver, at overfaldet varede otte minutter, hvor en 35-årig navngiven mand både befamlede, chikanerede og overfaldt kvinden, som han ikke kendte i forvejen.

Overfaldsmanden, der menes at være hjemløs, blev på overvågningskameraer set stige ombord på toget på samme stop som kvinden om aftenen 13. oktober. Manden satte sig ved siden af kvinden og forsøgte at starte en samtale med hende, men gradvist blev han mere aggressiv og begyndte at forulempe hende og rive tøjet af hende, selvom hun forsøgte at stoppe manden.

Der var færre end 12 mennesker til stede, men 'tilstrækkeligt til at gribe ind', oplyser politiet i Pennsylvania.

Men der var altså ikke én eneste af disse mennesker, der ringede til alarmcentralen eller forsøgte at gribe ind, da overfaldet fandt sted, lyder det fra det lokale politi.

Det var først, da en medarbejder fra togselskabet så overfaldet, at alarmcentralen blev informeret, hvorefter politiet kom og måtte trække manden væk fra kvinden.

Hele seancen blev filmet på overvågningskameraet – og her fremgår det altså også, at medpassagererne filmede overfaldet i stedet for at gribe ind.

»Alle er var ombord på det tog skal kigge sig selv i spejlet og spørge, hvorfor de ikke greb ind eller gjorde noget,« lyder det fra en lokalpolitimand.

Den hjemløse overfaldsmand blev arresteret og sigtet for voldtægt og overfald, og står nu overfor en retssag den 25. oktober.

Debatten har i den senere tid kørt i flere lande om overgreb på kvinder i det offentlige rum. Både med drabet på engelske Sarah Everard og senest i Hobro, hvor en kvinde har taget sagen i egen hånd.