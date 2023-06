Det var ment som en joke.

Men nu har komikerens ord skabt vrede, krav om involvering af Interpol og en diplomatisk krise mellem to lande.

Joken faldt under et standupshow i New York, hvor komikeren Jocelyn Chia lavede sjov med Malaysias og Singapores rivalisering.

En joke, som ikke faldt i god jord blandt dele af publikum.

Da et klip fra showet begyndte at florere på sociale medier, blev der båret yderligere brænde til bålet.

For at sige det mildt.

Jocelyn Chia, som oprindeligt er fra Singapore, men er bosat i USA, jokede under sit show med, at Malaysias befolkning ikke har besøgt Singapore i årevis, fordi deres 'fly ikke kan flyve'.

Da dele af publikum ikke grinte, tilføjede Chia ifølge The Guardian:

»Så at Malaysia Airlines forsvinder, er ikke sjovt, hva'? Nogle jokes falder til jorden.«

Flyet MH370 forsvandt i marts 2014, og ingen har kunnet forklare hvorfor. Foto: Lai Seng Sin/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Flyet MH370 forsvandt i marts 2014, og ingen har kunnet forklare hvorfor. Foto: Lai Seng Sin/Reuters/Ritzau Scanpix

Referencen til den endnu uopklarede flykatastrofe fra 2014, hvor Malaysia Airlines-flyet MH370 forsvandt med 227 passagerer og 12 besætningsmedlemmer om bord, har fået bølgerne til at gå meget højt.

Ifølge The Guardian har komikerens joke forværret forholdet mellem Singapore og Malaysia – til trods for at Singapores udenrigsminister officielt har taget afstand fra Jocelyn Chias »forfærdelige udtalelser« og understreger, at hun ikke udtaler sig på vegne af Singapores befolkning.

I Malaysia har Chias joke om det forsvundne fly ikke alene skabt vrede.

Det har også fået politiet til at indlede en sag mod hende for brud på landets love om fornærmende tale og stødende eller uanstændigt indhold på internettet.

Politichef Acryl Sani Abdullah Sani er citeret for, at Malaysia vil bede Interpol om hjælp med at identificere Jocelyn Chia og kortlægge, hvor hun befinder sig.

Til CNN udtaler Chia, at hun har brugt den nu meget omtalte joke mere end 100 gange i løbet af det seneste halvandet år, uden at nogen har taget notits af det og tilføjer, at ordene bliver taget ud af kontekst i de klip fra showet i New York, som nu er gået viralt.

Hun står ved joken, men erkender, at den var risikabel, netop på grund af risikoen for, at den kunne deles på sociale medier uden at konteksten, den blev leveret i under showet, kom med.