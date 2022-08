Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Resterne af et dinosaurskelet, muligvis det største fund i Europa, er blevet opdaget i en portugisisk baghave.

En mand i den portugiske by Pombal var i færd med at bygge sit hus på sin grund, da han gjorde et noget mærkværdigt fund.

Han bemærkede fragmenter af knogler i sin baghave og kontaktede efterfølgende et forskerhold, som indledte en udgravning samme år. Det skriver BBC.

Et hold bestående af palæontologer fra Spanien og Portugal fandt udgravningsværktøjet frem, og nu kan de konkludere, at et dinosaurskelet af arten sauropod gemte sig i baghaven.

Foto: FACULTY OF SCIENCES OF THE UNIVERSITY OF LISBON Vis mere Foto: FACULTY OF SCIENCES OF THE UNIVERSITY OF LISBON

Men det er ikke et hvilket som helst skelet. Forskerne bag udgravningen vurderer, at der muligvis er tale om den største dinosaurskelet, der nogensinde er opdaget i Europa.

Og vi skal være heldige, at skelettet er så velbevaret, mener en af forskerne bag udgravningen.

»Denne form for konservering er relativt sjælden for store dinosaurer fra den portugisiske fossiloptegnelse.«

»Det indikerer, at der har været særlige og usædvanlige miljømæssige omstændigheder,« siger Elisabete Malafaia, der er forsker ved Universitet i Lissabon.

Vurderingen lyder på, at skelettet er omkring 150 millioner år gammelt.