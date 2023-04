Lyt til artiklen

71 kinesiske militærfly og otte krigsskibe befinder sig omkring øen Taiwan i en tre dage lang militærøvelse med skarp ammunition.

»Det er meget svært at se Kinas militærøvelse som andet end en provokation,« siger B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

Ud af de 71 militærfly har 29 af dem krydset Taiwanstrædets medianlinje, der fungerer som landets grænse i havet mellem Taiwan og Kina.

Det har fået Taiwan til at reagere ved at overvåge situationen og ellers være klar med flådeskibe og landbaserede missilsystemer, skulle situationen eskalere, skriver TV 2.

Ifølge Jakob Illeborg er Kinas militærøvelse et modsvar på, at Tsai Ing-wen, der er Taiwans præsident, netop er hjemvendt efter et statsbesøg i USA.

Et kinesisk krigsskib sejler langs Taiwans kyst.

Her mødtes den taiwanske præsident med lederen af Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy.

»Kina havde advaret om, at det vil blive set som en provokation, og man vil svare på en passende måde overfor det,« lyder det fra Jakob Illeborg og tilføjer:

»Grundlæggende signalerer Kina, at enhver form for politisk bevægelse mellem Taiwan og USA vil blive mødt med militærøvelser.«

Kina ser Taiwan som en udbryderprovins, som tilhører Kina. Det, selvom Taiwan har været en selvstændig nation siden 1949. Da kommunisterne tog kontrollen over Kina i 1949, flygtede de kinesiske nationalister til øen Taiwan udenfor Kina.

Taiwans præsident Tsai Ing-wen (i midten).

Siden dengang har forholdet mellem de to lande været anspændt. Kinas præsident Xi Jinping har udtalt, at han ønsker Taiwan og Kina genforenet – helst fredeligt.

Men Kina har nultolerance overfor al snak om taiwansk demokrati, og derfor ser vi nu, hvordan Kina demonstrerer sin militære magt overfor omverden og Taiwan ved at foretage en militæroperation i landet – og tilmed krydse landegrænsen med kampfly, vurderer Jakob Illeborg.

»USA har svært ved at sluge det, og fra USA side har man svært ved at vide, hvilket ben man skal stå på. Før handlede det om handel, men nu er det en militærsupermagtskamp,« forklarer han og tilføjer:

»Det er en forsmag på det opgør, der kommer til at være mellem USA og Kina gennem de næste 10-15 år. Det minder om den kolde krig, og det kan ende med en kinesisk invasion af Taiwan.«

Skulle Kina invadere Taiwan, er Jakob Illeborg dog sikker på, at USA har i sinde at forsvare Taiwan på den ene eller anden måde.