»Det er muligt at købe en ny benzin- eller dieselbil, men det kan næsten forbindes med skam.«

Daniel Kristensen, der er sælger ved bilforhandleren Sentrum Auto i den norske by Mo, ser en klar tendens.

Over for NRK forklarer han, hvordan udfasningen af de traditionelle biler tydeligt kan mærkes hos forhandleren.

Fra 1. januar til 30. september kørte tre ud af fire nyregistrerede biler nemlig på el. Blot seks procent var rene benzin- eller dieselbiler, mens resten er hybrider.

Med andre ord er der i disse år et stort skifte i køretøjerne på de norske veje.

Det skyldes i høj grad myndighedernes villighed til at udfase de biler, der kører på fossilt brændstof. Det er nemlig helt slut med nye dieselhakkere og benzinslugere fra 2025.

I Danmark er situationen lidt en anden. Her har regeringen ytret, at målsætningen skal være, at salget skal ophøre senest i 2030, men det vil kræve en fælles indsats i EU.

Danmark må ifølge gældende lovgivning ikke forbyde salget allerede i 2030. Her er pejlemærket først 2035.

Men da Norge ikke er medlem af EU er det noget nemmere at sætte en stopper for salget i vores naboland.

Og den ambitiøse målsætning om 2025 har da også sat fut i omstillingen. Det på trods af, at der fortsat er plads til forbedringer på området, når det kommer til ladestationer.

For 10 år siden var der næsten ingen elbiler på vejene, men stærke incitamenter har skubbet flertallet i retning af de grønne biler.

Elbiler er fritaget fra registreringsafgifter og moms, ligesom det er muligt at parkere gratis i visse zoner, de er fritaget for vejskatter, må benytte busbanen og kan også komme gratis med visse færger.

For nylig har den norske regering dog lagt op til, at flere af de økonomiske fordele ved køb af elbil reduceres eller helt fjernes. De efterlader nemlig et hul i statskassen på cirka 19 milliarder norske kroner i tabte afgifter.

Regeringens udspil mødes da også af kritik fra aktører i branchen, selvom der er forståelse for, at der er behov for penge i den norske statskasse. Fra NBF, det norske bilbrancheforbund, lyder det, at det fortsat er nødvendigt med incitamenterne i nogle år endnu.

Det er Daniel Kristensen enig i:

»Der er fortsat kunder, der ikke ser elbilen som et alternativ, og så længe infrastrukturen ikke er fuldt udbygget, vil det fortsat være sådan i nogen tid. Forsvinder afgiftsfordelene vil flere nok skele til benzin- og dieselbiler igen.«

Mens langt de fleste nye biler kører på el i Norge, er vi i Danmark langt efter.

Ifølge FDM er der registeret 152.000 nye personbiler i Danmark i 2021, og af dem kører 52 procent på benzin, mens 14 procent er på diesel. Blot 12 procent er elbiler.