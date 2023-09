»Det lyder måske frækt, men jeg har aldrig brudt mig så meget om penge.«

Sådan sagde den norske rigmand John Fredriksen for nogle år siden til magasinet Kapital, og man må sige, at den nu 79-årige skibsreder ved, hvad han taler om.

Han har nemlig ikke så få af slagsen.

Faktisk er han milliardær – og ikke nok med det:

Han har i over 20 år toppet listen over Norges rigeste.

Selv kommer forretningsmanden fra beskedne kår i et arbejderhjem, men han har skabt sin formue på shipping, lakseopdræt og olie.

Og det har han gjort godt. Ifølge Kapitals seneste liste over Norges 400 rigeste er Fredriksen nu god for 205 milliarder norske kroner.

Det er 81 milliarder mere end sidste år, hvor han også lå øverst på listen.

Det svarer til, at han det seneste år har tjent, hvad der svarer til 222 millioner hver dag (omkring 143 millioner danske kroner).

Skal man tro manden, der er den rigeste nordmand nogensinde, så er det dog ikke pengene i selv, der optager ham. Det gør derimod det, at tingene lykkes.

»Jeg har heller aldrig haft tid til at bruge mange penge. Jeg arbejder stadig syv dage om ugen. Det tager jo alt. Så kan jeg ikke flyve rundt og drikke hver dag, for nu at sige det sådan,« sagde han i interviewet med Kapital.

Faktisk er John Fredriksen mere end tre gange så rig som den næste norske rigmand på erhvervsmagasinets liste.

Her ligger direktøren Ole Andreas Halvorsen, som står i spidsen for et investeringsselskab. Han har en formue på 'kun' 63 milliarder norske kroner.

Selvom listen fra Kapital rummer absurde summer og ekstremt rige mennesker, så er de rigeste nordmænds samlede formue faktisk skrumpet lidt det seneste år.

Den samlede værdi på listen løber op i 1.876 milliarder norske kroner.

Det er en nedgang fra 1.884 milliarder kroner i fjor, tilsvarende et fald i værdierne på 0,5 procent. Det er det største fald de seneste 15 år.