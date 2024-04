Det var ikke bare en øvelse.

Det svenske forsvar bekræfter nu, at de to høje brag, som kunne høres over hele Gotland søndag, var en del af en faktisk aktion.

Det skriver SVT.

»Det var to brag, der kunne høres, og det drejede sig om en skarp indsats med to JAS 39 Gripen-fly. Jeg kan ikke gå ind i detaljer om, hvilken slags indsats, der var tale om,« siger Louise Levin, der er kommunikationschef hos det svenske flyvevåben til SVT.

Flyene, der kunne høres langt væk, er en del af forsvarets akutberedskab, er klar til at rykke ud og forsvare landets grænser døgnet rundt hele året.

Den 10. april var tyske jagerfly på vingerne i Sverige, da et russisk fly var kommet ind i den svenske zone.

Ifølge det svenske forsvar, går man altid på vingerne, når fremmede militærfly entrerer nationens luftrum.

Sverige har gennem længere tid advaret befolkningen om, at vi nu lever i mere usikre tider.

For nylig har regeringen direkte sagt, at man 'bør forberede sig på krig'.

Borgerne opfordres til at have mad og drikke nok til mindst 72 timer.