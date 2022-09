Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

FNs fødevareprisindeks er faldet for femte måned i træk.

Det er et tegn på, at et af de største pres på leveomkostningerne i hele verden bliver mindre.

Det skriver BBC.

Indekset faldt til 138 i august og er nu lavere, end før Rusland invaderede Ukraine.

Og en af årsagerne til faldet er, at Ukraines havne er genåbnet. Det har betydet, at flere forsyninger kunne nå de internationale markeder.

Men Erin Collier, der arbejder med FNs fødevareprisindeks, forklarede, at priserne faldt på grund af forskellige årsager.

Som årsager, udover genåbningen af Ukraines havne, nævner Erin Collier høsten i USA, Canada og Rusland, samt Indonesiens midlertidige reduktion af eksportafgifter på palmeolie.

Omkostningerne til mad har været en af ​​de største bidragydere til høj inflation rundt om i verden.