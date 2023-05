Når den tropiske cyklon Mocha søndag går i land i Bangladesh, forventes den at efterlade et spor af død og ødelæggelse.

Fredag blev Mocha erklæret ‘meget farlig’ af FN-organisationen Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO), skriver Sky News.

Ifølge BBC News kan det være den mest kraftfulde storm, der har ramt Bangladesh i 20 år.

Mocha ventes at ramme store dele af Bangladesh samt nabolandet Myanmar.

Mere end en halv million mennesker forventes at skulle evakueres i Bangladesh.

»Vi er klar til at møde enhver fare … Vi ønsker ikke at miste et eneste liv,« sagde vicekommissær Vibhushan Kanti Das fra Cox’s Bazar til BBC News.

Cox’s Bazar kaldes verdens største flygtningelejr.

Området omfatter over 30 lejre, hvor der bor en million rohingyaer-flygtninge. De er en etnisk minoritet i Myanmar og er flygtet til nabolandet Bangladesh for at undgå forfølgelse.

De lever under kummerlige forhold i simple bambushytter, skriver BBC News. Hytter, der på ingen måder er i stand til at modstå den kraftige vind, regn og jordskred, som Mocha ventes at bringe med sig.

Der er blevet fundet 600 bygninger, som skal tjene som beskyttelsesrum for folk fra udsatte områder.

Lørdag satte man gang i evakueringen af op mod en halv million mennesker.