Fredag oplyste talsmanden for USAs nationale sikkerhedsråd, John Kirby, at man havde skudt et objekt ned med jagerfly over Alaska.

Hvilket objekt, der er tale om, og hvem, der ejer det, ved man endnu ikke. Men det skulle have været i en højde, hvor det udgjorde en fare for den civile flytrafik. Man blev bekendt med objektet torsdag aften.

Nedskydningen af objektet sker, efter en kinesisk spionballon har været i luften over USA. Den blev ligeledes skudt ned af et jagerfly.

Men der gik for lang tid før, at man skød den ned, lød det fra kritikerne.

Og det er i det lys, at man skal se den noget hurtigere nedskydning, vurderer lektor hos Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jakobsen.

»Det er, fordi Bidens administration har været under heftig kritik for ikke at gribe det ordentligt an sidste gang. Det har pisket en stemning op i oppositionen, hvor man har beskyldt ham for at være svag,« siger Peter Viggo Jakobsen og fortsætter.

»Det er blevet indenrigspolitik nu. Når der så kommer en ny ting ind, så er man nødt til handle kraftigt for at undgå det indenrigspolitiske bøvl mere, end det er decideret farligt,« lyder det.

Man ved ikke om det er Kina, som har sendt objektet over Alaska, men de har et forklaringsproblem, hvis det viser sig at være dem igen, mener Peter Viggo Jakobsen.

»Hvis det viser sig, at det er kineserne igen, så er det efterhånden svært at tro på, at det er uheld, som de påstod sidste gang. Derfor er amerikanerne også opsat på at vise, at man ikke vil det her mere,« siger Peter Viggo Jakobsen og tilføjer:

»Jeg har svært ved at se, at Kina har en interesse i at sende flere balloner over Amerika, for det eneste de får ud af det, er et dårligere forhold til USA. Det her er nok snarere et udtryk for, at Kina har sendt et antal balloner afsted, og man ikke har kunnet nå at korrigere dem. Kineserne skal til at overveje, om det er værd at blive ved med.«

Det Hvide Hus oplyser, at Pentagon senere på dagen vil komme med flere detaljer om sagen.