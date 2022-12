Lyt til artiklen

Et decideret kaos hersker i Peru lige nu.

Og det har fået det danske udenrigsministerium til at reagere onsdag aften og opdatere deres rejsevejledning til landet.

»Følg myndighedernes anvisninger og undgå demonstrationer og andre større forsamlinger. Undgå også regeringsbygninger samt politi og militærinstallationer og overhold udgangsforbuddet,« skriver Udenrigsministeriet.

Der er ifølge udenrigsministeriet særlig risiko for demonstrationer og sociale uroligheder i hovedstaden, Lima.

Urolighederne kommer, efter et flertal i Perus parlament stemt for at afsætte den nu tidligere præsident Pedro Castillo.

Det skete kort efter, Pedro Castillo onsdag meddelte, at han ville opløse parlamentet, hvilket fik forfatningsrådet til at anklage ham for at begå et statskup.

Udmeldingen kom i en tv-transmitteret tale kort før, at parlamentet skulle diskutere, hvorvidt han skulle stilles for en rigsret.

Han sagde, at han ville udskrive valg til en ny, grundlovgivende forsamling og ville udpege en 'undtagelsesregering' til at styre landet, indtil den nye kongres var på plads.

Dina Boluarte indtager nu præsidentposten.