Det populære sociale medie TikTok er blevet forbudt at have på sin arbejdsmobil, hvis man er amerikansk politiker.

Den melding kommer fra ledelsen af Repræsentanternes Hus efter, at der få for dage siden blev indgået en billionstort budgetaftale.

Det skriver Reuters.

TikTok er ejet af kinesiske ByteDance og er under mistanke for at dele TikTok-brugernes data med Kinas regering. Det har en række tidligere ansatte hos TikTok fortalt til Buzzfeed.

Tilbage i august advarede ledelsen af Repræsentanternes Hus om, at de amerikanske politikere havde TikTok installeret på deres arbejdsmobiler på grund af »høj risiko af en række sikkerhedsproblemer.«

Men påstanden om at TikTok skulle dele brugernes data med den kinesiske regering er decideret forkerte og vildledende til The Record.

Ikke desto mindre er det altså blevet til virkelighed, at de amerikanske politikere i Repræsentanternes Hus ikke længere må have TikTok på deres arbejdsmobil.

Ifølge Reuters vil de politikere, der endnu ikke har fjernet TikTok på sin arbejdsmobil blive bedt om at fjerne den.

Tidligere i december blev et forslag om et nationalt forbud mod at have TikTok fremsat af den republikanske senator Marco Rubio.