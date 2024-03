I snart et halvt år har de siddet indespærret.

De omkring 100 israelere, der blev kidnappet i Hamas terrorangreb 7. oktober, sidder stadig indespærret i det sønderbombede Gaza, og udsigten til den sørgelige milepæl fik lørdag israelerne på gaden i tusindvis i voldsomme demonstrationer.

»Det er muligvis de største demonstrationer siden 7. oktober,« fortæller B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, om lørdagens begivenheder, hvor 16 blev anholdt.

Blandt demonstranterne er der mange forskellige agendaer, men et fælles krav samler dem. De vil have gidslerne frigivet, og de mener ikke, at den israelske regering gør og har gjort nok for at få gidslerne ud.

»Demonstranterne mener, at Netanyahu direkte modarbejder muligheden for at få gidslerne ud. De vil have ham afsat,« siger Jotam Confino.

Israelerne har internt demonstreret længe mod regeringen, men de er nu klar til at gå endnu længere.

»Arrangørerne siger selv, at demonstrationerne vil tage til i omfang, og fremover vil de ikke holde sig til pladser, men vil for eksempel blokere veje,« siger Jotam Confino.

Over hele landet var der demonstrationer. I både Jerusalem og Tel Aviv gik tusindvis på gaden. Foto: Jack Guez/AFP/Ritzau Scanpix

Udover de omtrent 100 nulevende gidsler, anslår man, at omkring 30 gidsler har mistet livet i Gaza. Deres lig er stadig i Gaza.

Men hvorfor skulle landets egen præsident ikke være interesseret i at indgå en aftale, der kan få gidslerne ud?

Det er der ifølge Jotam Confino tre vigtige årsager til. Den første handler om de krav Hamas har til en eventuel gidseludveksling.

»Hvis Hamas skal frigive gidslerne, vil de have Israel helt ud af Gaza, våbenhvile og fortsat regere i Gaza. Det kommer Netanyahu ikke til at gå med til.«

Men Netanyahu har også personligt interesser i, at gidslerne ikke kommer ud med det samme.

»Han er ikke villig til at gå på kompromis, for når gidslerne kommer ud, så er krigen tæt på at være slut. Så længe der er krig, kommer Netanyahu ikke til at udskrive valg. Desuden består Netanyahus regering af nogle af de mest højreorienterede israelere, og de vil på ingen måde forhandle med Hamas,« siger Jotam Confino.

Også søndag aften er der demonstrationer mod Israels regering, skriver Times of Israel. I Jerusalem er titusinder samlet i protest mod Netanyahu såvel mod beslutningen om at undtage ultraortodokse jødiske mænd fra militærtjeneste