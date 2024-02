»Mine sikkerhedsrådgivere siger, vi er tæt på. Vi er ikke færdige endnu, men mit håb er, at vi inden næste mandag har en våbenhvile.«

Joe Biden skulle netop til at sætte tænderne i en isvaffel sammen med talkshow-værten Seth Meyers efter en optagelse, da præsidenten fangede et spørgsmål fra en af de fremmødte journalister.

Her udtrykte den amerikanske præsident sin forhåbning for en kommende våbenhvile i Gaza.

Ifølge B.T.s Mellemøstkorrespondent, Jotam Confino, er begge parter interesseret i en våbenhvile, og både Hamas og Israel vil få aftalen til at fremstå som en sejr.

I byen Rafah i den sydlige del af Gaza er 1,5 million internt fordrevne palæstinensere nu stuvet sammen. Billeder her stammer fra Kuwait Hospital. Barnet på billedet blev såret under et israelsk bombardement af Rahah mandag. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Vis mere I byen Rafah i den sydlige del af Gaza er 1,5 million internt fordrevne palæstinensere nu stuvet sammen. Billeder her stammer fra Kuwait Hospital. Barnet på billedet blev såret under et israelsk bombardement af Rahah mandag. Foto: AFP/Ritzau Scanpix

»Israel vil sige: Vi har ikke givet op. Vi vil fortsætte med at nedkæmpe Hamas, når våbenhvilen udløber, men vi har reddet en stor gruppe gidsler ud,« siger Jotam Confino.

»Hamas vil omvendt se det som en sejr, fordi man mod at frigive under en tredjedel af de gidsler, man har kidnappet, vil de få mulighed for at omgruppere i 40 dage, hvor man vel at mærke ikke vil blive overvåget af droner eller fly,« siger Jotam Confino.

USA, Qatar og Egypten sidder med om forhandlingsbordet, og udkastet til aftalen ligger nu ved Hamas, der skal tage stilling til, om man vil indgå våbenhvile på de parametre.

Den muslimske højtid ramadanen starter 10. marts, og det spiller i den grad også ind i de to parters motivation for at komme til forhandlingsbordet, vurderer Jotam Confino.

Blandt israelerne er der stor utilfredshed med regeringen, og at det endnu ikke er lykkedes at løslade alle de israelske gidsler. Her fra en demonstration i Tel Aviv lørdag, som til sidst blev opløst af politiet Foto: Jack Guez/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Blandt israelerne er der stor utilfredshed med regeringen, og at det endnu ikke er lykkedes at løslade alle de israelske gidsler. Her fra en demonstration i Tel Aviv lørdag, som til sidst blev opløst af politiet Foto: Jack Guez/AFP/Ritzau Scanpix

Den palæstinensiske terrorgruppe vil efter alt at dømme være interesseret i at få landet en aftale inden, for under ramadanen vil de ofte troende Hamas' medlemmer skulle faste dagligt frem til 8. april.

Også Israel er opsat på at få en aftale i stand inden ramadanen, fordi der under ramadanen ofte er konflikt mellem palæstinensere og israeler i resten af landet.

»Ramadanen fungerer som en fremkaldervæske for konflikt, og især i Jerusalem, hvor tusindvis af muslimer flokkes til Al-Aqsa moskeen. Hvis der samtidig er kamphandlinger i Gaza, kan det blive sprængfarligt,« siger Jotam Confino.

I følge Reuters ser forslaget til den endnu ikke aftalte våbenhvile ser således ud: