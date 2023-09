For få mål, for få point og for få opture i for lang tid.

Det er surt show at være fan af flere af Superligaens mandskaber, som kæmper med dårlig form og flirter med krise.

Fælles for AGF, FC Midtjylland, OB, Vejle og Viborg er, at de blot har vundet en enkelt af de seneste håndfuld kampe eller mere i Superligaen. Hvidovre er mindre overraskende uden sejr. Og dermed begynder kriselamperne at lyse i det fjerne, vurderer panelet i B.T.-podcasten 'Ugens Rapport'.

»FC Midtjylland er i en spillemæssig krise. De vinder smalt i overtiden over et bovlamt OB-hold. Pilen peger ikke voldsomt op. De skylder at vise sig frem mod et af de store hold i Superligaen,« siger Steffen Gronemann om de ambitiøse midtjyder, og fælder samtidig dom over deres rivaler fra Viborg, som tabte 2-0 i weekenden til Silkeborg, og som kun har scoret et enkelt point i de seneste fire kampe.

OB-træner Andreas Alm og FC Midtjylland-træner Thomas Thomasberg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, at Viborgs minikrise er gået under radaren. Top-6-toget er ved at køre væk fra dem. Det har set skidt ud i den seneste måneds tid.«

Jonas Dalgård er bekymret for AGF, der ligeledes kæmper med et formdyk, og kun akkurat holder sig inde i top-6 efter 1-1 i Randers:

»Der langt til den form, AGF viste i sidste sæson. De har kun scoret fire mål i fem kampe,«

Om OB, som efter tre nederlag i træk er nummer 10 i tabellen, lyder det således i B.T.-fodboldpodcasten:

»De styrter mod afgrunden. De prøver at sætte et plaster på såret med en ultradefensiv opstilling. De producerer ikke engang chancer nok til et halvt mål,« siger Lasse Vøge om OB, som indkasserede 1-2-målet i overtiden mod FC Midtjylland.

Lyt med i 'Ugens Rapport' herunder, hvor de tre B.T. Sport-journalister runder de vigtigste hændelser fra den forgangne fodbolduge, herunder brandvarme Alexander Linds målform og det store københavnerbrag, som FCK vandt over Brøndby.