OB i frit fald, flyvende oprykkere og et fesent københavnerbrag, som dog holder liv i et vildt guldkapløb – og meget andet guf fra en ny vild Superliga-runde.

Hver mandag samler B.T. op på højdepunkter og lavpunkter fra den forgangne uges Superliga-begivenheder. Følg med herunder, hvor ugens skurke, helte, top og flop er blevet udpeget af panelet i B.T.-podcasten 'Transfervinduet – ugens rapport'.

FC Midtjylland

Midtjyderne stak en kæp i hjulet på topholdskonkurrenterne FC Nordsjælland i et vigtigt opgør på heden med en sikker 2-0-sejr, som sender holdet op på tredjepladsen i ligaen.

»De sprudler ikke eller spiller lækker bold, men de er ubesejrede i ni kampe i streg. Det er imponerende. Nu er de kun tre point efter FCK på førstepladsen. Vi havde egentlig afskrevet dem i guldkampen, men nu lever de i den grad,« siger fodboldreporter Jonas Dalgård, og fremhæver månedens Superliga-spiller i oktober, Oliver Sørensen, som kom på tavlen mod FCN.

Vejle Boldklub

En hårdt tilkæmpet 1-0-sejr over en rival i nedrykningsfeltet. Det var det livsvigtige resultat af Vejles anstrengelser mod Lyngby på hjemmebane. Dermed har oprykkerne kontakt til holdene over nedrykningsstregen.

»For Vejle var de her tre point så vigtige. Særligt, da de øvrige bundhold ikke formåede at vinde, de fleste af dem tabte. Nu trækker de Lyngby med ned i sølet, og OB har også mudder til op over halsen i nedrykningskampen,« siger fodboldreporter Steffen Gronemann.

OB

En fadæse for øjnene af egne måbende tilskuere. OB blev offer for Hvidovres første sejr i denne sæson efter en rædselsfuld præstation, da Striwerne choktabte 2-0.

»Hvidovre udspillede OB i Odense, hvor OB ikke har vundet endnu i sæsonen. En kæmpe flop-præstation i en kæmpe flop-sæson. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad der sker i Odense for tiden. Et lavpunkt. Der var ingen plan, og der er ikke meget perspektiv i det, OB leverer på banen,« siger Jonas Dalgård.

FC Nordsjælland

Med et 2-0-nederlag mod FC Midtjylland fortsætter FC Nordsjælland den dårlige efterårsstime med kun seks point i de sidste fem kampe.

»De ser ud til at være hægtet af guldkampen nu. Med otte point op til FCK er de for langt væk. De har ellers spillet med musklerne i transfervinduet og hentet stjerner som Ingvartsen, Tverskov, Schjelderup og så videre. Offensiven svigter. De får ikke scoret nok mål. Det ser tyndt ud, og er bekymrende,« siger Steffen Gronemann.

Tobias Thomsen, Hvidovre

Hvidovre-angriberen var noteret for blot en enkelt scoring inden kampen, men mod OB viste han skarphed i feltet og stod bag kampens to mål i Hvidovres første sæsonsejr.

»Selvfølgelig tager han til Odense, og får for alvor hul på bylden med to forrygende hovedstødsscoringer efter nogle gode løb i feltet. Nu er han i varm, det er vigtigt for Hvidovre,« siger Steffen Gronemann.

Patrik Carlgren, Randers FC

Den svenske målmand stjal rampelyset i Silkeborg, da hjemmeholdet forpassede muligheden for at sejre over Randers i 1-1-fredagskampen.

»I et freakshow i de sidste ti minutter gik det amok i en ellers kedelig kamp. Her hev Carlgren en kampafgørende præstation op. Han piller et straffespark, og derefter har han to vilde refleksredninger. Han redder et point til Randers,« siger Jonas Dalgård.

Aske Adelgaard, OB

Man kunne have peget på mange OB-spillere i det pinlige nederlag til Hvidovre. Jonas Dalgård kan dog ikke komme udenom den unge venstre back, som havde problemer i defensiven ved Hvidovres to mål:

»Han er involveret i begge scoringer, og bliver helt most af Tobias Thomsen. Det var to ringe situationer inden for fem-syv minutter. Men han får selvfølgelig heller ikke hjælp af sine holdkammerater.«

Renato Junior, Viborg FF

En glidende tackling og medfølgende 'saks' – rødt kort, ud. Viborgs brasilianske angriber havde stor og ærgerlig andel i sit holds 2-0-nederlag til AGF.

»Han får et fortjent rødt kort lige efter AGF er kommet foran. Han vælger at lave en alt for vild tackling på midten af banen. Han brasilianske blod kommer op at koge i nogle nærkampe, så han krydrer lige sin hårde glidende tackling med at lave 'saksen' med begge ben,« siger Steffen Gronemann.

Fesent derby

Foruden ovenstående kåringer, blev det imødesete københavnske derby vendt i podcasten. Braget mellem FCK og Brøndby blev dog en fuser af en 0-0'er, som ikke gav anledning til nævneværdige højdepunkter.

»Der skete ikke en skid. De store profiler på begge hold var helt anonyme. Kampen led under, hvor meget der var på spil. Det blev en lunken affære. Der skete mere uden om kampen end inde på selve banen,« siger Jonas Dalgård.

