Et uheld på en frakørselsrampe fra motorvejen gav udfordringer i eftermiddagstrafikken ved Aalborg.

Uheldet skete omkring klokken 16.45 på frakørselsrampen ved Øster Uttrup i sydgående retning.

»Det er en bil, der er kørt op i en anden bil,« forklarer vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund.

Der blev sendt en ambulance til ulykkesstedet, men det viste sig heldigvis, at ingen var kommet til skade.

Frakørselsrampen har været spærret, mens der blev ryddet op efter uheldet.

Den ene af de to biler kunne ikke selv køre derfra. Derfor blev der tilkaldt vejhjælp for at fjerne bilen.

»Der er helt åbent på frakørselsrampen nu,« lyder det fra vagtchefen klokken 17.30.

Han fortæller desuden, at uheldet ikke har påvirket trafikken på selve motorvejen.