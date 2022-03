Ikke før den nye motorvej står færdig, får borgere lov til at klage.

Det fremgår af et høringsnotat, som Transportministeriet tirsdag har udfærdiget.

I den er der en opsummering af de mere end 1000 høringssvar, der er blevet sendt ind til Vejdirektoratet i forbindelse med anlægsloven for den 3. Limfjordsforbindelse, der skal gå vest om Aalborg over øen Egholm.

»Det er et kæmpe demokratisk problem. Det betyder jo i princippet, at i det øjeblik skovlen er sat i jorden, så er transportministeriet egenrådig i forhold til, om der er noget, der ikke er godt nok ,« siger Susanne Zimmer, der er folketingsmedlem for partiet Frie Grønne, valgt i Nordjylland.

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil, B.T. Aalborg

Den begrænsede klageadgang er nødvendig »af hensyn til projektets fremdrift,« som Transportministeriet skriver i notatet.

Og det er ikke første gang, Transportministeriet begrænser klageadgangen på store anlægsprojekter.

Også i forbindelse med anlæggelsen af den kunstige ø Lynetteholm, har Transportministeriet begrænset klageadgangen på en række områder.

Notatet er sendt til transportudvalget i Folketinget. Desuden lægges der i notatet op til, at en række myndighedsopgaver fratages Aalborg Kommune, fordi projektet »er stort, komplekst og vigtigt.«

»Det er fuldstændig et demokratisk problem, og demokratiet et det fineste, vi har,« siger Louise Faber, der er formand for Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen og fortsætter:

»Så begrunder man det her træk med at sige 'det har vi jo gjort før' og nævner blandt andet Lynetteholm. Og det kan da godt være, de kan komme med eksempler, men det er ikke gode eksempler. Lynetteholm er et meget kontroversielt projekt.«

Det forventes, at arbejdet med at anlægge motorvejen starter i 2025. Inden da skal anlægsloven vedtages af Folketinget.

Den skulle egentligt være vedtaget i foråret, men er blevet udskudt til efteråret på grund af mangelfulde miljøvurderinger.

Den historie kan du læse her.