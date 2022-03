I indeværende folketingsår skulle et lovforslag om en tredje Limfjordsforbindelse være behandlet – men sådan kommer det nu definitivt ikke til at gå.

På grund af fejl og miljømæssige udeståender bliver lovforslaget først behandlet i efteråret.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Heri lyder det, at en ny forbindelse over Limfjorden ikke er undersøgt fyldestgørende nok – blandt andet på grund af 'bagvedliggende miljøvurderinger'.

Flere politikere er glad for, at fejlen er opdaget – men ifølge dem bør der gøres meget mere. Foto: Henning Bagger Vis mere Flere politikere er glad for, at fejlen er opdaget – men ifølge dem bør der gøres meget mere. Foto: Henning Bagger

Ifølge TV 2 Nord drejer det sig om, at Vejdirektoratet har anvendt forkerte metoder til at beregne, hvilke konsekvenser det omfattende byggeri vil få for et Natura 2000-område (beskyttet naturområde, red.) ved Egholm.

Det har dermed medført fejl i den endelige VVM-redegørelse, hvis formål er at vurdere virkningerne af et projekt.

»Jeg er ærgerlig over det, fordi der åbenbart er nogen, der har fundet en fejl ved, at der ikke er indsendt det korrekte materiale til EU. Men det er selvfølgelig godt, det er blevet opdaget. For der skal jo ikke være fejl,« siger den nordjyske politiker og erhvervsordfører i Socialdemokratiet, Orla Hav, til B.T.

Den tredje limfjordsforbindelse er planlagt til at gå over Egholm, som er en lille ø i Limfjorden ud for Aalborg. Der er afsat syv milliarder kroner til den 20 kilometer lange forbindelse. Arbejdet ventes at begynde i 2025 og skal være afsluttet i 2032.

VVM-undersøgelse kort fortalt VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkningerne på Miljøet.

VVM-undersøgelsen skal tilvejebringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere projektets virkninger på miljøet og sammenligne forskellige løsningsforslag.

VVM-undersøgelsen skal desuden sikre, at vejprojektet bliver bedst muligt tilpasset omgivelserne, og at miljøet ikke påvirkes unødvendigt. Kilde: Vejdirektoratet

Modstanden mod projektet har været massiv. Bekymringerne har især været rettet mod øen Egholm, der bliver skåret over af en firesporet motorvej. Senest i januar modtog projektet over 1000 høringssvar.

Transportministeriet slår fast, at udskydelsen af lovforslaget ikke ændrer på den oprindelige tidsplan. Noget, som Frie Grønne har svært ved at få til at hænge sammen:

»Men det lyder lidt mærkværdigt, at det ikke kommer til at forsinke processen,« siger Susanne Zimmer (Q), som også håber, man vil kigge yderligere på de asbestproblemer, der også er konstateret i projektet:

»Når man så laver så stor en investering, så er det vigtigt, at få forholdene ordentligt afdækket. Ved samme lejlighed håber jeg, man vil se på asbestspørgsmålet. Det har jeg også stillet spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin om og kaldt hende i samråd,« siger Zimmer, som bakkes op af Per Clausen (EL).

»Jeg synes jo, det er positivt, at man har erkendt i Transportministeriet, at der er begået fejl. Det er positivt, vi får en ny proces. Men man burde også benytte lejligheden til at afdække asbestproblemet. Det er ubegribeligt, hvis man ikke gør det. Og så vil vi genrejse den øvrige kritik i forbindelse med den nye høring.«

Nu skal Vejdirektoratet have yderligere tid til at belyse og vurdere konsekvenser for miljøet ved projektet.