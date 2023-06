Alt tyder på, at Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar kommer til at duellere om, hvem der skal vinde årets Tour de France.

Begge verdensstjerner har stort set vundet rub og stub i denne sæson i de løb, som de har kørt. Selvom Pogacar lige er kommet tilbage fra en skade i hånden, vandt det slovenske fænomen både de nationale mesterskaber i enkeltstart og linjeløb.

Han er dog ikke i tvivl om, hvem af de to superstjerner, som er favorit til vinde årets udgave af verdens største cykelløb.

»Vi tror på en meget hård kamp. Det bliver interessant at se, hvem der trækker sig sejrrigt ud af det. Jonas bør være favoritten, fordi han dominerede på den måde, som han gjorde ved Criterium du Dauphiné. Jeg er selv lige kommet tilbage fra en længere skadesperiode, « lød det fra Tadej Pogacar efter de slovenske mesterskaber til RTV Slovenija.

Det venstre håndled er stadig et problem for Pogacar, som kørte med tape på håndleddet under søndagens linjeløb.

»Håndleddet er stadig ikke helt mobilt. Det gør stadig lidt ondt ved nogle slag. Det gør, at kroppen kompenserer lidt, så jeg er ikke på 100 procent. Men jeg må sige, at formen alligevel er god,« fortalte Tadej Pogacar videre.

Før de slovenske mesterskaber, havde Pogacar ikke kørt et løb siden slutningen af april, hvor han styrtede i Liege-Bastogne-Liege og brækkede to knogler i hånden.

Tour de France starter 1. juli og bliver skudt i gang med en etape i spanske Bilbao.