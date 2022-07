Lyt til artiklen

Der er en ting, jeg må erkende. Jeg har været lidt nervøs.

Siden onsdag har jeg haft gener i kroppen. Jeg har følt mig syg, og jeg har været lidt nervøs for, om det var corona.

I løbet af ugen er jeg blevet testet flere gange - heldigvis var alle prøver negative. Men man holder lidt ekstra øje med tests uden for de rutinetjek, løbsarrangøren laver på hviledagene. Om der dukker en eller to streger op.

Det har ikke været feber, men det er, som om mange af symptomerne har overlappet trætheden, så jeg ikke helt kan skille tingene ad.

Foto: YOAN VALAT Vis mere Foto: YOAN VALAT

De sidste dage har jeg nok været mere træt, end jeg har haft lyst til at være. Onsdag begyndte jeg at føle mig sløj – i dag var det dog bedre.

Jeg er ikke helt på dupperne, og det irriterer mig, at jeg ikke præcis ved, hvad det er. De her dage er lidt hårde – måske på grund af kombinationen af sygdom og træthed.

Ude på etapen frygtede jeg på et tidspunkt, at det ville blive en rigtig lang dag. Jeg blev sat efter 7-8 kilometer, da vi ramte første stigning. Selv om det ikke for alvor var farligt i forhold til tidsgrænsen, var jeg lidt nervøs for det hele.

Men det gik – også på trods af at vi sad en del trætte folk bagerst – inklusive mig selv.

De sidste par dage har jeg også brugt lang tid på at falde i søvn. Noget, jeg egentlig tit bøvler med.

Trætheden har sat sig i hovedet. Jeg føler mig brugt. Det er hårdt mentalt at køre sådan et langt cykelløb. Specielt i denne her vanvittige varme.

Fredag var jeg stået fuldstændig af. Under hele etapen ventede jeg bare på at komme tilbage i bussen. Nu har jeg trods alt lidt mere overskud, selvom man efterhånden også har svaret på en del af de samme spørgsmål fra journalister.

Heldigvis får jeg ikke ligeså mange henvendelser, som jeg gjorde i starten.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Det har været en vanvittig Tour for mig. Det har det. Men jeg har også ramt et punkt i løbet nu, hvor jeg er under det niveau, jeg gerne ville være på – og hvor jeg var i starten.

Som jeg skrev i en tidligere klumme, kommer man hurtigt videre fra en sejr. I onsdags blev jeg banket godt og grundigt tilbage, og så har man glemt alt om succesen dagen før.

Nogle vil måske argumentere for, at faldet kan være dybt, når man har fløjet så højt, som jeg har under dette løb.

Tour de France er et langt løb. Cykelrytterlivet er jo nærmest en konstant fræsen fra hotel til hotel efter at have slugt kilometer på landevejene.

Jeg er vant til det, men når jeg har det hårdt i forvejen, kan jeg godt tænke, at der er lang vej til Paris.

Heldigvis begynder jeg også så småt at se en ende på det. En dag mere, så hedder den hviledag, og så er de sidste to etaper i næste uge – enkeltstarten og Champs-Élysées – ikke særlig hårde.

Selvfølgelig påvirker det her ens humør. Men jeg godt kan tænke tilbage på starten af Touren og smile. Det har været en stor succes. På den måde er der ingen panik.

Det kan vende hurtigt – det ved jeg. Tro er vigtigt, og jeg skal tro på det.

Søndag ser jeg benene an. Det kan godt tænkes, at jeg kan trykke lidt til den og se, hvordan det går.

Dagen efter er der trods alt hviledag.