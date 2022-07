Lyt til artiklen

Jeg troede, løbet var kørt. At sejren var ude af mine hænder. Jeg var godt nok smadret.

Men de andre gjorde den fejl at lukke mig ind i kampen. Pludselig stod det stille foran, og da jeg først kom ind på landingsbanen, vidste jeg godt, der var en chance.

Jeg tænkte pludselig ikke over, at jeg ikke havde flere kræfter. ‘Jeg tager den sgu,’ sagde jeg til mig selv. Det er min sejr!

Det var en lang, lang, lang og sej spurt. I mit indre havde jeg på fornemmelsen, at jeg havde vundet, men jeg var ikke sikker.

Magnus Cort hyldes efter Tour-sejren i Megeve. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Magnus Cort hyldes efter Tour-sejren i Megeve. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Jeg lå bare efter målstregen og prøvede at få luft. Overleve. Komme til mig selv. Pludselig råbte de i teamradioen. Det var en kæmpe forløsning. Folk skreg omkring mig. Det var crazy.

Det her er kæmpestort for mig. En sejr i Tour de France er det største, jeg overhovedet kan vinde. I hvert fald målt på omtale. Det er det her, jeg drømmer om. Det er grunden til, jeg træner så hårdt.

Når jeg vinder sådan her, så er der et lille ritual … Jeg skal hjem i bad, hvor jeg sætter Rammstein på for fulde drøn. Så kommer Snapchat frem, mens jeg hinker rundt på værelset - nøgen.

epa10066909 Danish rider Magnus Cort Nielsen of EF Education Easypost is congratulated after winning the 10th stage of the Tour de France 2022 over 148, 5km from Morzine to Megeve France, 12 July 2022. EPA/ALEX BROADWAY / POOL Foto: ALEX BROADWAY / POOL Vis mere epa10066909 Danish rider Magnus Cort Nielsen of EF Education Easypost is congratulated after winning the 10th stage of the Tour de France 2022 over 148, 5km from Morzine to Megeve France, 12 July 2022. EPA/ALEX BROADWAY / POOL Foto: ALEX BROADWAY / POOL

Så laver jeg altså helikopteren. Den ryger lige ud til de nærmeste venner, og så ved de, at det sgu går meget godt.

Men det sker altså kun ved de store sejre. Touren. Vueltaen. Ellers filmer jeg altså ikke mig selv nøgen, mens jeg står og svinger med den.

For lige at runde etapen igen, så var jeg altså fuldstændig ristet derude. Da min holdkammerat Alberto Bettiol rykkede med 10 kilometer igen, var jeg færdig. Jeg sad på limit bare for at følge med.

Der var virkelig ikke meget gas i ballonen. Flere gange var jeg sikker på, at de var kørt væk foran. Det var fuldstændig ude af mine hænder. Det er der ingen tvivl om. Jeg havde ingen kontrol over det.

SÅ TÆT VAR DET! Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere SÅ TÆT VAR DET! Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Jeg havde virkelig ikke troet, at jeg skulle op og vinde. Også fordi starten af etapen var så vanvittig hård. Jeg gik så dybt et par gange, som jeg normalt først tør gøre i en spurt.

Og jeg var sikker på, den sidst stigning var for hård for mig. Men det gik. Og det gik fantastisk.

Og jeg må også sige tak til Bettiol. Uden hans arbejde foran, havde jeg ikke vundet. Det betød, at jeg kunne sidde ekstra meget på dæk. Det var skide godt for mig.

Det udspillede sig en sjov episode i målområdet efter min sejr. Jeg skulle på podiet og hyldes for min sejr. Bettiol skulle have prisen som dagens mest angrebsivrige rytter. Men han havde slet ikke fattet, at jeg havde vundet.

Magnus Cort - dobbelt etapevinder i Tour de France. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Magnus Cort - dobbelt etapevinder i Tour de France. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Vi stod og var ved at klæde om, og jeg takkede ham for det store arbejde, han havde lagt for dagen.

Så der gik der nogle minutter med at skifte tøj, og så kom han pludselig hen til mig - råbende: ‘Hvad fanden - har du vundet?’. ‘Ja sgu da - hvorfor tror du ellers, jeg er her?’. Han var også træt! Det må være forklaringen.

Det har nok ikke været meget sjovere at være Magnus Cort, end det er lige nu. Eller - fysisk har jeg det faktisk lidt dårligt. Sådan er det altid, når jeg går så dybt. Der er hovedpine og kvalme resten af dagen. Men det tager jeg gerne med.

Det er en kæmpe forløsning med den her sejr. Der skulle slides og hænges i, og så går det pludselig op til sidst. Det er sgu crazy.

Magnus Cort på podiet efter karrierens anden Tour-sejr. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Magnus Cort på podiet efter karrierens anden Tour-sejr. Foto: THOMAS SAMSON

Også fordi det kommer efter et svært forår. Jeg har været syg to gange, og jeg brækkede kravebenet.

Nu har jeg fået min Tour-sejr. Det redder hele sæsonen.

Det er det her, jeg er købt ind til. Nu er det allerede en fantastisk sæson. At ramme den sådan her, det er bare helt perfekt.

Mest af alt har jeg jo lyst til at tage i byen i aften og bare gå amok. Men det går nok ikke. Så jeg skal hjem og spise. Og selvfølgelig drikke noget champagne.