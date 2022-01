Det var mildt sagt ikke en varm velkomst Australian Open-bossen Craig Tiley fik torsdag nat dansk tid, da han for første gang siden Djokovic-miseren viste sig til offentlig skude.

Efter kampen mellem Anastasia Pavlyuchenkova og Sam Stosur dukkede Tiley op for at give australske Stosur blomster, da hun stopper sin tenniskarriere efter Australian Open.

Her blev han mødt af buhråb og piften fra det meste af publikummet, der var på Kia Arena i Melbourne, hvor kampen blev spillet.

På det efterfølgende pressemøde blev Sam Stosur spurgt ind til reaktionen fra publikum, men det var tydeligvis en afvisende pensioneret tennisstjerne, der ikke gad at gå ind i debatten.

»Jeg tror ikke, at det er det rette tidspunkt at tage denne snak,« lød det fra Stosur.

Også hovedpersonen selv Craig Tiley har udtalt sig efter optrinet.

»Jeg er ekstremt fokuseret på at afvikle et godt event. Jeg er virkelig stolt over, hvad holdet bag har formået indtil videre, og vi vil fortsat præstere, selvom der skulle opstå støj.«

Buh-råbene fra fans kommer omtvisteligt på grund af hele håndteringen af Djokovic-sagaen, der virkelig har trukket overskrifter de seneste uger.

Tiley har i hele forløbet været utrolig tavs, hvilket australske tennisfans har kritiseret og nu også kvitterer med buhråb direkte mod ham.