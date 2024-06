Clara Tausons French Open-eventyr fortsætter! For danskeren er klar til fjerde runde efter at have kylet endnu en stjerne ud af Paris.

Herunder får du B.T.s dom over danskerens præstation:

To grand slam-vindere på under et døgn? Intet problem.

Clara Tauson er simpelthen bare flyvende på gruset. Hun bomber den ene forhånd afsted efter den anden, og modstanderne kan INTET stille op. De bliver flere gange udstillet, når hun har tur i den. Og det samme blev Sofia Kenin.

Amerikaneren virkede nærmest en smule rystet over det, hun var vidne til på den anden side af nettet, og vi forstår det godt. For lige nu er vi også lidt chokeret over danskerens niveau. Men kun på den gode måde. Og det er alle her på tennisanlægget faktisk.

Det er ekstremt imponerende at kunne levere to så gode kampe med SÅ lidt restitution. Det vidner om et fysisk og mentalt overskud, hun ikke har haft længe. Og derfor er hun da også klar til fjerde runde med cifrene 6-2, 7-5.

Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

WOW! Danskeren har officielt taget hul på sin helt egen vilde historieskrivning.

For med den her sejr har hun allerede opnået sit bedste grand slam-resultat i karrieren. Aldrig før har stortalentet været blandt de 16 sidste spillere til så stor en turnering, og lige nu har man en følelse af, at de største stjerner bare kan komme an.

Endnu vigtigere er det dog, at Tauson nu med stor sandsynlighed har sikret sig et OL-billet. Merci for den!

Der er for alvor opstået rød-hvid tennisfeber i Paris, og det må rigtig gerne fortsætte.

Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

Det kan være en ordentlig mundfuld at være tennistræner. Bare spørg Lars Christensen.

For han får altså virkelig taget imod nogle verbale raseriudbrud undervejs i kampene, når hans tennisjuvel er på banen.

Hver gang danskeren bliver dybt frustreret, kigger hun nemlig ud mod ham og skælder ud. Alt imens han ikke fortrækker en mine.

Men det er han nok også fuldkommen ligeglad med, når hun spiller, som hun gør i øjeblikket.

Foto: Thibault Camus/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thibault Camus/AP/Ritzau Scanpix

Hvad kan det snart ikke blive til? Vi tør i hvert fald godt at sige det. Danskeren kan gå dybt her i den franske hovedstad. Rigtig dybt.

Tauson har allerede kylet to grand slam-vindere ud af Roland Garros-anlægget, og hun har mindst lige så store muligheder for at snuppe en kvartfinaleplads, når hun møder enten Ons Jabeur eller Leylah Fernandez i fjerde runde.

For når hun spiller sådan her, så er hun pivfarlig for alle, der krydser hendes vej.

ALLEZ!