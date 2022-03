Det var skandaløse scener i Esbjerg for godt en uge siden, da en VM-sølvvinder var i åben diskussion med fansene af den klub, de ser forsvinde.

I Fremad Amager har der været problemer med manglende løn og en ejer med tvivlsom gældshistorik.

Ja, og i Sønderjyske har en milliardærdatter festet med FCK, selvom hun er del i ejerskabet af sønderjyderne.

Sporene skræmmer i den grad i dansk fodbold, når det handler om udenlandske overtagelser af traditionsklubber. Mest tydeligt i den åbne konfrontation i Esbjerg, hvor klubben har lukket for fansenes stemningsafsnit.

I de kaotiske scener i Esbjergs skandalekamp mod Lyngby, måtte Esbjerg-træner, den hollandske legende Rafael van der Vaart, tale fansene til ro. Foto: Gerrit van Keulen

»Der er eksempler på, det er gået for stærkt – i særdeleshed i 1. division,« siger direktøren i AaB, Thomas Bælum.

Også i Aalborg har det banket på døren med udenlandske investorer, indrømmer direktøren.

»Det har der været. Specielt i 2021 var der måske en henvendelse om måneden fra nogle af de her konglomerater, der cykler rundt i Europa,« siger Thomas Bælum.

Er det de samme, som har overtaget andre steder i dansk fodbold?

Esbjergs fans på stadion i Randers, da det hed Superliga. Nu spiller klubben i 1. division, hvor krisen kradser, og fansene senest fik kampen afbrudt mod Lyngby. Foto: Henning Bagger

»Jeg kan ikke sige konkret, hvem det er, men det er en lille gruppe af investeringsfirmaer, der har været rundt i det danske land de sidste par år. Så jo, selvfølgelig er der nogen af dem, der også har prikket til os.«

Direktøren og den tidligere spiller behøver kun kigge nord for Limfjorden for skrækeksempler på udenlandske overtagelser. Jammerbugt FCs hold af rene udlændinge og manglende løn har fået borgmesteren på barrikaderne, og i Vendsyssel FF måtte lokale kræfter købe klubben tilbage efter et kaosår.

Thomas Bælum føler dog, at han og AaBs bestyrelse har nemt ved at scanne investorerne for gode hensigter.

»Heldigvis får du hurtigt et indtryk af det, for der er en indgangsbillet, der koster et eller andet, hvis klubben skal overtages. Så der finder man hurtigt ud af, hvor dyre lommer der er. Har de svært ved overhovedet at komme ind ad døren?« bruger Thomas Bælum eksempelvis som et pejlemærke.

AaB-direktør Thomas Bælum fortæller, at også investorer, der har overtaget klubber andre steder i Danmark, har været forbi AaB. Foto: Henning Bagger

Han afviser dog ikke muligheden for, at 'Hele Nordjyllands Hold' kan komme på udenlandske hænder.

»Vi er børsnoteret, så i princippet er vores aktier altid til salg. De henvendelser, vi får, dem undersøger vi. Men hvis AaB skal sælges, skal det være en god historie,« pointerer han.

De talrige eksempler på sugardaddys med problemer med sukkeret, er dog noget, som Thomas Bælum er opmærksom på. Ikke kun for AaBs skyld.

»I Divisionsforeningen er vi jo gået sammen om en gardering mod de her overnight overtagelser, hvor man gambler med noget – en kultur, en organisation og en masse frivillige, der er bygget op over 50-100 år. Det kan lynhurtigt udhules, og det bakker vi selvfølgelig ikke op om,« fortæller Thomas Bælum, inden han beder folk huske på, at der også er sket udenlandske overtagelser med respekt for det eksisterende.

Også i Danmark.

»Der er rigtig gode eksempler på investorer, som vil det lokale, infrastruktur og akademi,« siger AaB-direktøren med henvisning til blandt andet FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

Han erkender dog, at det især kan være hårdt for fansene – som man også ser det med den voldsomme reaktion i Esbjerg i øjeblikket.

»Det er klart, at hvis Red Bull kommer, så er der noget branding, som vil sætte sig hårdt i fanmiljøet. Men jeg tror, at selv i Salzburg og New York tænker de ikke så meget over det nu. Jeg tror heller ikke, FCM gør det for den sags skyld,« slutter Thomas Bælum.