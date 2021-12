275 kilometer fra kontorerne i Haderslev Idrætscenter står hun og danser med en rød drink i hånden. Hun har en fest.

På en af landets mest eksklusive natklubber er milliardærdatteren i selskab med to af FC Københavns største stjerner. Og nå ja – så er hun bestyrelsesmedlem i selskabet bag Superliga-klubben Sønderjyske.

Navnet er Amanda Platek. Datter af den amerikanske forretningsmand og Sønderjyske-ejer, Robert Platek. En ejer, der siden sit indtog har gjort fans bekymrede over, om Sønderjyllands store stolthed er ved at blive uigenkendelig. Uden sjæl og lokal forankring.

En weekend i starten af december var hun til fest på natklubben Museo i det indre København. Her svingede hun hofterne sammen med FCKs anfører, Carlos Zeca, og københavnerklubbens nuværende topscorer, Pep Biel. Det fremgår af en Instagram-story, som du kan se i videoen øverst i artiklen.

Og det er ikke første gang, at den 30-årige rigmandsdatter nyder det søde liv i Københavns gader – langt væk fra den nedtursramte klub, som hun er sendt til Danmark for at holde i tøjlerne.

Følger man med på Amanda Plateks Instagram-profil, kan man se, hvordan hun løbende deler billeder og videoer fra dyre restauranter og eksklusive natklubber i særligt København. En by, hun har boet i, siden hun flyttede i forbindelse med Platek-familiens køb af Sønderjyske.

Hverdagen tilbringer hun i en stor lejlighed på en af byens bedste adresser med udsigt over Københavns Havn.

Men der er meget få, der egentlig ved, hvem Amanda Platek er, og hvad hun laver i klubben. Det seneste år har nemlig været præget af stor mystik omkring familien.

Amanda Platek arbejder til daglig i en kapitalfond, men er derudover bestyrelsesmedlem i Sønderjyske Ejendomme A/S. Foto: Polaris Vis mere Amanda Platek arbejder til daglig i en kapitalfond, men er derudover bestyrelsesmedlem i Sønderjyske Ejendomme A/S. Foto: Polaris

Både hun og ejeren Robert Platek har således holdt sig aldeles tavse og ude af offentlighedens søgelys, siden købet blev offentliggjort i september sidste år.

Robert Platek gav ikke lyd fra sig de første to måneder, inden han i november 2020 udtalte sig til JydskeVestkysten, hvilket fortsat er første og eneste gang, han har stillet op til interview.

Her kom han ind på sin datters rolle i Sønderjyske:

»Min datter er flyttet permanent til København, og det er spændende for os, fordi hun vil være lidt tættere på holdet. Hun kan støtte holdet på en måde, som én, der sidder i New York, ikke kan,« sagde farmand Platek blandt andet til JydskeVestkysten.

Med andre ord skulle datteren altså spille en aktiv rolle som bestyrelsesmedlem – og ejerens forlængede arm. Med hende i Danmark skulle hun være med til at føre Sønderjyske til nye højder.

Men selvom rigmandsdatteren er flyttet til lille Danmark, så spiller Amanda Platek ifølge B.T.s oplysninger en meget lille rolle i Sønderjyske.

B.T. har således talt med flere centrale kilder, der tegner et billede af den 30-årige forretningskvinde som en kransekagefigur, der yderst sjældent sætter sine fødder på Sydbank Park eller på ledelsesgangene i Haderslev – og som giver en opfattelse af, at Sønderjyske ikke er meget mere end et stykke legetøj for hende.

Kilder beskriver også, hvordan Amanda Platek slet ikke har den mindste fingerspidsfornemmelse med, hvad det er for en klub, som hun og familien har købt.

Amanda Platek har en master i filosofi fra Columbia University i USA samt en bachelor i teologi fra Georgetown University og har siden august arbejdet hos den nordiske kapitalfond Polaris, der holder til i København.

Ejer af Sønderjyske og far til Amanda Platek, Robert Platek. Foto: MSD Capital Vis mere Ejer af Sønderjyske og far til Amanda Platek, Robert Platek. Foto: MSD Capital

Men derudover er hun bestyrelsesmedlem i Sønderjyske Ejendomme A/S, der er moderselskabet til den kriseramte Superliga-klub. Det var således også hende, der udtalte sig i forbindelse med overtagelsen:

»Den utrolige støtte fra hele regionen har ført til den succes, Sønderjyske har oplevet. Vi ser frem til at samarbejde med klubben og fastholde de vedvarende traditioner og samtidig begynde en ny æra med vækst. Vi er virkelig spændte på at begynde vores arbejde med Sønderjyske,« sagde datteren.

Den nye æra er milliardærdatteren dog ikke meget for at sætte ord på i dag.

B.T. har igennem flere uger forsøgt at få et interview med Amanda Platek. Da vi kom igennem til hende, blev der også aftalt et konkret tidspunkt. Men da B.T. ringede op, var der ikke noget svar, og det blev senere begrundet med travlhed. Dernæst ville både Sønderjyske og Platek-datteren gerne se spørgsmålene på forhånd, men da det ikke kunne lade sig gøre, var der igen tavshed.

Jonas Lygaard, adm. direktør i Sønderjyske Fodbold. Foto: Sønderjyske Vis mere Jonas Lygaard, adm. direktør i Sønderjyske Fodbold. Foto: Sønderjyske

B.T. har sidenhen igen forsøgt at få et interview i stand gennem den administrerende direktør i Sønderjyske, Jonas Lygaard, men det har endnu ikke været muligt. Han vil til gengæld gerne svare på den kritik, som B.T.s kilder fremfører.

»Det billede kan jeg bestemt ikke genkende. Det her projekt betyder rigtig meget for Amanda og familien. Hun har også flere gange været på Sydbank Park og også mødt en fangruppe-fraktion i København, der holder med Sønderjyske. Hun er rigtig meget involveret i min dagligdag, hun er tilgængelig, og hun bidrager også i forbindelse med rigtig mange kampe,« siger han og fortsætter:

»Jeg ser hende slet ikke som nogen kransekagefigur. Hvis hun skulle være det, så ville hun også profilere sig som det, og det gør hun ikke. Det billede giver ikke nogen mening for mig, og hun og familien har aktivt taget en beslutning om, at de modsat mange andre fodboldejere ikke ønsker at eksponere sig selv.«

Jonas Lygaard fortæller videre, hvordan Amanda Platek var en aktiv del af den ansættelseskomité, der ansatte ham som adm. direktør, ligesom de to har ugentlige telefonsamtaler, når det især kommer til pr, strategi og marketing. Ifølge direktøren er hendes primære rolle hele pr-arbejdet for familien omkring, hvordan de arbejder for de tre klubber, de ejer, men hun har angivelig også en stor rolle 'behind the scenes', hvor hun arbejder tæt med direktøren personligt.

Ud over Sønderjyske ejer Platek-familien den portugisiske klub Casa Pia AC samt Serie A-klubben Spezia. En klub, som Amanda Platek – modsat Sønderjyske – flere gange har flaget med at have besøgt på sin Instagram-profil.

Amanda Plateks far, investoren Robert Platek, er partner i firmaet MSD Capital, der er grundlagt med formålet at håndtere Michael Dells enorme formue.

Sønderjyske har været inde i en voldsom sportslig nedtur, siden familien Platek overtog klubben i september sidste år. De lyseblå ligger således næstsidst i Superligaen med kun ti point efter 17 kampe.