»Det er jo ikke noget, folk lige forbinder med mig, at jeg lige pludselig står og hænger i en jernstang bag målet.«

Da AaB søndag tabte efterårets afdansningsbal mod FCK, var det uden den skadede stjerne Lucas Andersen.

Men det afholdt ikke AaB-anføreren fra at heppe holdkammeraterne frem, for pludselig poppede Andersen og hans nye lyshårede frisure op i den proppede mængde af fans bag målet.

Med ryggen til holdkammeraterne, men fronten mod vest og den proppede Vesttribune, brølede AaB-anføreren fansene frem med slagsange som den såkaldte capo:

»Det var fedt – en kæmpe oplevelse,« siger Lucas Andersen til B.T. og fortsætter:

»Man bliver lidt høj af følelsen af at stå med en megafon, og folk afventer 'ordren'. Det at se og mærke passionen for holdet, og hvor mange der faktisk er der,« fortæller AaB-anføreren om oplevelsen, som er noget, han som Aalborg-dreng altid har drømt om.

Men han var også på arbejde som anfører, selvom han ikke kunne bidrage på banen:

»Man skulle lige over de første opråb, men så var det ligesom at gejle sine holdkammerater op i omklædningsrummet inden kamp. At være med til booste dem. Og så var det bare fedt at give noget af sig selv i en sammenhæng, de ikke forbinder med en.«

Lucas Andersen (tv.) hvor han trives bedst – på banen med bolden for fødderne. Søndag var AaB-anføreren pludselig i en anden rolle i kampen mod FCK. Foto: Henning Bagger Vis mere Lucas Andersen (tv.) hvor han trives bedst – på banen med bolden for fødderne. Søndag var AaB-anføreren pludselig i en anden rolle i kampen mod FCK. Foto: Henning Bagger

Capoen er dog den person, der får mindst fodbold for sit sæsonkort. Rollen som indpisker betyder nemlig, at man står med ryggen til banen. Den del var derfor svær for Lucas Andersen, der uden øjne i nakken havde svært ved at følge holdkammeraternes kamp for en andenplads:

»Jeg kan godt forstå, det er fedt og specielt, at være dem, der styrer det. Men den del er det, jeg mindst ville kunne vende mig til, og jeg kiggede jo lidt en gang imellem,« fortæller Lucas Andersen om udsigten til hold i nakken.

Den i forvejen populære stjerne fik lagt yderligere til sin status i Nordjylland. Flere steder på Facebook oversvømmes AaBs nummer 10 med kærlighed og respekt:

»Kæmpe respekt – det ser man squ ikke i andre Superligaklubber,« skriver en bruger.

Men faktisk er det ikke første gang, AaB-fansene har special guests i capotårnet. Tilbage i 2014, da aalborgenserne vandt pokalfinalen i Parken 4-2 over FCK var den skadede midtstopper Kenneth Emil Petersen at finde i mængden af fansene. Ellers skal vi tilbage til Christian Lundberg for at finde en spiller, der hoppede op på isvognen bag målet på Vesttribunen, når han scorede.

Søndag var Lucas Andersen dog uden støvler, men bevæbnet med en megafon:

»Det var SLOen (fankoordinator, red.) der hængte mig op på aftalen. Vi havde talt om det på en video til et holdbillede. Og så var det bare en fed ramme – hjemmekamp, udsolgt og god afrunding på en god præstation af holdets efterår,« fortæller Lucas Andersen og føjer til:

»Så gør jeg det fandeme!«