Har du brug for en back og en kantspiller fra Norge, så har Brøndby varerne på hylden.

Vestegnsklubben er klar til at sælge to af sine norske spillere, der ikke har formået at spille sig til et gennembrud i Superligaen.

Som man kan høre i B.T.-podcasten 'Transfervinduet', er Brøndby villige til at skille sig af med både Sebastian Sebulonsen og Håkon Evjen. Lyt til episoden under artiklen.

Fælles for de to nordmænd er, at de på hver deres måde har haft svært ved at spille sig på holdet i Brøndby og blive til de profiler, de er købt ind til at være.

Brøndby IF's Sebastian Sebulonsen efter en sjælden scoring. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Brøndby IF's Sebastian Sebulonsen efter en sjælden scoring. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Håkon Evjen har været i Brøndby siden januar 2023, hvor han blev købt i AZ Alkmaar for omkring 12 millioner kroner, men har ikke formået at erobre en fast startplads.

Særligt efterårssæsonen har været særdeles skuffende for den 23-årige offensivspiller, som kun er startet inde én gang i Superligaen i denne sæson. Brøndby skulle nu være klar til at lytte til et godt bud på nordmanden til januar.

Sebastian Sebulonsen har i sine halvanden sæsoner i Superligaen kun optrådt i 22 kampe. I efteråret har han været helt ude i kulden med blot 38 minutter på banen.

Ifølge 'Transfervinduet' er nordmanden klar til at forlade Brøndby i det kommende vinter-transfervindue, selvom han trives i klubben og i København. Brøndby er også særdeles klar til at sælge højrebacken.