Bo Henriksen er fyret som cheftræner i FC Midtjylland. Det oplyser klubben fra Superligaen torsdag på et pressemøde.

Udviklingen i holdets spillestil og udtryk har ikke levet op til klubbens forventninger.

»På den baggrund er vi efter moden overvejelse nået frem til, at vi har behov for en ny cheftræner, og vi synes, at timingen nu er god til at vore veje skilles,« siger direktør Claus Steinlein i en pressemeddelelse.

Den 37-årige assistenttræner Henrik Jensen overtager midlertidigt rollen som cheftræner. Han kom til FCM som ungdomstræner i 2018 og blev sidste sommer forfremmet til assistent for Henriksen.

Hans første opgave bliver fredagens udekamp mod OB i Superligaen og tirsdagens udekamp mod Benfica i Champions League-kvalifikationen.

Jagten på en mere permanent afløser er først lige sat i gang, så annonceringen er ikke lige op over, understreger FCM på pressemødet.

Det ligger ikke i kortene, at Henrik Jensen bliver den langsigtede løsning, fastslår Claus Steinlein desuden.

Henriksen ærgrer sig over fyringen. Han havde håbet på mere tid.

»Men jeg anerkender, at det er klubbens ret – og pligt – at sætte sit eget hold. Som træner er man altid til debat, og i mit tilfælde har FC Midtjylland nu truffet den beslutning, at jeg ikke kan bringe holdet videre.«

»Det er jeg uenig i, men det er et vilkår, at man kan blive afskediget, når man er cheftræner i en stor klub,« siger Henriksen, der blev fyret i lufthavnen efter opgøret i CL-kvalifikationen på Cypern.

Bo Henriksen blev ansat som afløser for Brian Priske i sommeren 2021, da Priske var skiftet til belgiske Royal Antwerp.

Efter seks sæsoner som cheftræner i AC Horsens skrev Henriksen en treårig kontrakt med FCM, der netop var blevet nummer to i Superligaen efter Brøndby.

Han førte i sidste sæson holdet til en ny andenplads i Superligaen - denne gang efter FC København - samt en pokaltitel og et gruppespil i Europa League.

I denne sæson har FC Midtjylland under Henriksens ledelse indledt sæsonen med 1-1 mod Randers FC og 1-3 mod Silkeborg IF på hjemmebane i Superligaen.

Derudover er FCM gået videre til tredje runde i Champions League-kvalifikationen efter to gange 1-1 mod AEK Larnaca og en vunden straffesparkskonkurrence.

Den samlede sejr over det cypriotiske hold har sikret FCM to møder med Benfica i Champions League-kvalifikationen og mindst et gruppespil i Europa League i efteråret.

Du kan genopleve pressemødet herunder.