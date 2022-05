David Nielsen og AGF skal snart have nogle point på kontoen, hvis de vil sikre sig overlevelse i Superligaen.

Nedrykningsspøgelset ligger og lurer med et sultent blik under AGF. Seks point er der ned til den streg, der er forskellen mellem overlevelse og nedrykning.

Et nederlag til Sønderjyske på søndag kan sende klubben tættere på den ultimative fiasko, erkender cheftræneren efter onsdagens træning.

»Det er rigtigt, at hvis vi taber mod Sønderjyske, så ser det skidt ud. Taber vi også den næste, så ser det endnu mere skidt ud,« siger David Nielsen.

»Det er selvfølgelig en finale for os på søndag, men vi tager én kamp ad gangen, og så er det all in søndag.«

Cheftræneren mener, at det handler om at se fremad og at bruge den positive stemning, han mener, der er i truppen.

»Spillerne er dygtige til at lave ting sammen og holde humøret oppe. Men det skal ikke blive en hallelujah-stemning, for vi har ikke vundet i ti kampe. Det er ikke sådan, men vi arbejder progressivt med tingene. Det handler ikke om, hvad der har været, men hvad vi kan skabe til på søndag.«

En spiller, der ikke har været specielt positiv på nogle punkter, er Jon Dagur Thorsteinsson, der igen i denne uge har skabt overskrifter og polemik om klubben.

Det skyldes, at han til et islandsk medie udtrykte utilfredshed med, at klubben i en kamp mod Viborg meddelte, at spilleren var syg, selvom han selv mente, han var rask nok til at spille.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Jeg har ikke set det eller hørt det, men det gør andre jo. Man skal tænke over, hvad og hvornår man siger ting. Sådan er det. Lige nu er der nye dårlige historier om os hver uge, og det ændrer sig ikke, før vi har vundet kampe,« siger David Nielsen og fortsætter:

»Tingene omkring Jon har fyldt meget. Det er en spiller, der er interessant for jer. En spiller, der får mange spørgsmål, og som svarer på mange spørgsmål. I vil også gerne have, spillerne er tilgængelige. Vores spillere er tilgængelige nu og har været det hele tiden. Så er der nogle, der kommer til at sige noget, som ikke er så heldigt. Sådan er det at være i en stor klub. Det bruger vi ikke så meget tid på.«

Hverken Jon Dagur Thorsteinsson eller Stig Inge Bjørnebye ville kommentere på sagen.