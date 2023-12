Dumper dit Superliga-hold fælt eller får det stjerner i karakterbogen, når efteråret gøres op?

Det får du svaret på i B.T.s fodboldpodcast 'Ugens Rapport', som i den seneste udgave fælder over efterårssæsonen i den bedste danske række, hvor 17. runde netop er færdigspillet.

Du kan høre hele diskussionen om holdene i podcasten, men herunder får du enkelte argumenter og oversigten over de 12 Superliga-hold.

To hold dumper med et brag, andre skuffer, mens andre lever op til forventningerne - og nogen gør endda mere end det!

12. plads - 7 point

»De har ikke engang kunnet træne med bold i dagene op til den sidste kamp, så vi må også tage deres forudsætninger med i vurderingen. De er sidst i Superligaen og har syv point - det burde være til dumpekarakter, men to stjerner er passende til Hvidovre.«

11. plads - 14 point

»Vi har ikke høje forventninger til dem, og de er ikke hægtet af i kampen om overlevelse i Superligaen, som er deres endelige mål. De har spillet tætte kampe hele vejen igennem, men kun scoret 16 mål. Det hører med til historien.«

10. plads - 16 point

»Randers har skuffet. De startede skidt, fik rettet op på det og havde en god periode, men efterlader os med et rigtig dårligt indtryk med to point i de sidste fem kampe. De har ambitioner om mere, men er to point fra nedrykning.«

9.-plads - 17 point

»Det er fristende at give OB nul stjerner. Her til sidst har de sat noget sammen, der peger fremad, men ellers har det været et horribelt efterår, og de har spillet forfærdelig fodbold. Statistikken med nul sejre på hjemmebane trækker også ned mod en enkelt stjerne.«

8.-plads - 19 point (OPDATER)

»Det har været meget so-so for Viborg. Den ene kamp spiller de forfærdeligt, den næste spiller de okay og så kan man ikke kende dem igen i den tredje. Men ud fra de forventninger, vi har til Viborg - også med tanke på budget - så lander vi på tre stjerner.«

7.-plads - 20 point

»De skal have fire stjerner for at have skrabet 20 point sammen og inden kampen mellem Viborg-FCM ligge på syvendepladsen. Med en god stime på den anden side af vinterpausen, så kan de godt true Silkeborg i top seks, hvis de vakler, som de har gjort i efteråret.«

6.-plads - 27 point

»De skal have tre stjerner for et middel efterår, hvor den dårlige afslutning trækker ned. Undervejs sprudlede de, og Alexander Lind kunne alt. Der er en form sammenhæng mellem hans formkurve og hvor mange point, de skraber sammen.«

5.-plads - 27 point

»De spillede med musklerne i sommer, og det var i luften, at de skulle tage et skridt op. Det er ikke sket. De har været skuffende i Superligaen og specielt spillemæssigt, hvor de ikke har skabt så meget, de gerne vil, og de har manglet skarpheden. De er langt fra at være det FCN-hold, der før har begejstret os.«

4.-plads - 28 point

»AGF har vel gjort det flot? De er med i en form for medaljekamp og er sikkert inde i top seks. Så de skal have fire stjerner.«

3.-plads - 33 point

»Det havde vi og de ikke forventet - og det er særligt de sidste to kampe med to nederlag, der gør det. Prøv lige at overveje et hold og en bænk, de har. Det er voldsomt. De skal have tre stjerner.«

2.-plads - 34 point

»De havde en elendig start på sæsonen. Men siden har de vendt det fuldstændig om, Jesper Sørensen har fundet sin formel og de har fået flere spændende spillere ind. Brøndby er også mega-underholdende at se på med en fed stil og fede typer. Fem stjerner er fortjent.

1.-plads - 36 point



»Thomasberg har virkelig fundet sit hold og sin måde at spille på. Det er jo her omkring, vi forventer, at de skal ligge i Superligaen og præstere, og derfor er vi også hårde ved dem, når det går anderledes. Men det er et fantastisk flot turn-around, de har lavet i løbet af sæsonen.«