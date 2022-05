Ingens øjne var rettet mod Randers i slutspillets tidlige møde med AaB – først langt efter de 90 minutter ville spillere, trænere og tilskuere kende værdien af kampen.

Mens vi ventede på Silkeborg snublede eller FCKs gummiben fortsætter, slukkede serbiske Milan Makaric sin måltørke, da han bragte AaB foran 1-0, som blev pausestillingen.

Kort inde i anden halvleg udlignede en livlig Kehinde den føring, og inden der var rundet en time fik straffe, som Lasse Berg Johnsen knaldede på overliggeren og spil igen. Efter det andet VAR-tjek på et minut, blev bolden dog dømt inde og så var kampen vendt på hovedet. Et dumt rødt kort til Simon Graves sendte AaB tilbage i kampen og så blev det som det startede – lidt ligegyldigt.

Her kan du læse B.T.s dom over Randers FC-AaB:

»Kaasspeeeer? Ka du lege?« Det ku' Kusk godt. Lucas Andersen lå i midten af AaBs tre offensive midtbanefolk og lignede en, der spurgte på bedste, barnlig vis efter en legekammerat. Kusk svarede før Prip og så det lignede feje hold i skolegården for AaBs Jordan/Pippin-duo mod Kopplin i venstresiden. Især når trekanterne flød mellem Gudmundur, Kusk og Lucas A., som også førte til AaBs’ føringsmål.

Karakter: 5

​

Hvis der findes en tysktalende kiropraktor i Randers, så vil Björn Kopplin gerne købe et titurskort. Scheisse, hvor de vakse AaB'er rendte foran, på siden og bagom tyskeren, så han må have hold i nakken – blandt andet i forbindelse med føringsmålet. Onsdagens kamp var der noget så sexet som en duel mellem to tidligere Hobro-højre backs, hvor Pallesen havde valgt turen nordpå mod Kopplins tur sydpå til Randers. Det er lige før Hobro ikke ønsker nogen af dem retur.

Karakter: 2

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Randers FC: 4-4-2

Patrik Carlgren 3

Björn Kopplin 2

Simon Piesinger 3

Simon Graves 2 (UDVIST 65.)

Oliver Bundgaard 3

Lasse Berg Johnsen 5

Vito Hammershøi-Mistrati 4 (UD: 88.)

Frederik Lauenborg 3 (UD: 74.)

Tosin Kehinde 5

Jakob Ankersen 2 (UD: 74.)

Nicolai Brock-Madsen 2 (UD: 65.)

----

Hugo Andersson UB (IND: 65.)

Simon Tibbling UB (IND: 74.)

Alexander Illum UB (IND: 74.)

Mads Enggård UB (IND: 88.)

AaB: 4-2-3-1

Jacob Rinne 3

Kristoffer Pallesen 2

Daniel Granli 3

Mathias Ross 2

Gudmundur Thorarrinsson 3 (UD: 62.)

Iver Fossum 3

Pedro Ferrerira 3 (UD: 78.)

Kasper Kusk 5 (UD: 62.)

Lucas Andersen 4 (UD: 52.)

Louka Prip 2

Milan Makaric 4

----

Oliver Ross 3 (IND: 52.)

Jakob Ahlmanm 4 (IND: 62.)

Kasper Høgh 3 (IND: 62.)

Anosike Emanta UB (IND: 82.)



Alt det andet … vi fik drama, straffespark, rødt kort, skader og detaljer i onsdagens slutspilskamp. Men det var lidt ligesom et forspil, hvor du ikke ved om der er happy ending; fesent. For det er først senere holdene kender sejrens værdi og så blev det lidt Disneys Juleshow og ‘mens vi venter’-stemning i Randers. For det er jo egentlig mest andre steder i Suppen, det var interessant, også for de to duellanter i Kronjyllands hovedstad.

Robbie Fowler på Randers Stadion? Jo, den er god nok. Liverpool-legenden var på plads med agent Allan Hvedehave, der havde taget den tidligere Randers-bomber Emil Riis med til kamp. Hvorfor den tidligere Liverpool-stjerne var med, vides ikke. Måske for at se hvilken 9'er, der mindede mest om ham selv af Kasper Høgh, Anosike Ementa, Milan Makaric eller Nicolai Brock Madsen? Ja, det er et spørgsmål sværere end meningen med livet.

Ja, nu kan vi jo sætte os til rette og vente … men ellers, så kan vi lune os på et citat fra AaBs godfather, Lynge Jakobsen: »Hvis man vil vide, hvor uundværlig man er, så skal man stikke en finger ned i et glas vand og måle hullet bagefter.« Men Rasmus Thelander er fisme tæt på. Den skadede udsmider i AaB-forsvaret var igen savnet i en kamp, hvor Mathias Ross og Granli begge så usikre ud. De kunne glæde sig over Randers-offensiven var om ikke amputeret, så delvist steriliseret med både Odey, Egho og Kamara ude. Og måske glæde sig over et næsten ligeså impotent angreb venter søndag mod Brøndby