Hvis jeg inden sæsonen havde sagt, at AaB og Silkeborg skulle kæmpe om medaljer på en solbeskinnet dag i slutningen af april, så havde du nok rystet på hovedet.

Det var ikke desto mindre realiteterne, da tabellens nummer fire søndag eftermiddag gæstede Aalborg på tredjepladsen.

Og det var fra start tydeligt, at der var masser på spil for de to mandskaber. To mål i løbet af de første ti minutter – et til hver. Så skulle det vist være åbenlyst for enhver, at det er to klubber med medaljeambitioner.

Kampen var præget af høj intensitet og nærkampe, og selvom AaB var det mest dominerende af de to hold, så var det Silkeborg, der, ligesom sidst de to klubber mødtes i Aalborg, tog alle tre point. Bronzekampen er nu helt åben.

Her er B.T.s dom over AaB-Silkeborg:

Lucas Andersen gik forrest, da AaB trådte ind på banen. Det var første gang i 11 måneder, at AaBs nummer 10 var med i startopstillingen, efter en skade har holdt ham ude. Det skulle vise sig, at det ikke bare var ved indløbet, at AaBs 10er gik forrest. På banen var han her, der og allevegne. Han vandt nærkampe, dirigerede sine medspillere og nå ja, så sendte han et hjørnespark direkte i panden på holdkammerat Thelander til udligning kort efter Silkeborg kom i front. Han bliver en vigtig mand for cheftræner Lars Friis i kampen for at holde fast i medaljerne, selvom det glippede i dag.

Karakter: 5

Det var ikke meget, Anders Hagelskjær gjorde rigtigt. I flere situationer så han decideret forvirret ud og smed selv bolden væk flere gange. Et af boldtabene var direkte til en Silkeborg-spiller og så måtte Hagelskjær trække en advarsel for at bremse et lovende angreb. Efter 65 minutter havde Lars Friis fået nok af at se på usikkerhederne. Ud med Hagelskjær.

Karakter: 1

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

AaB: OPSTILLING

Jacob Rinne 3

Daniel Granli 3

Rasmus Thellander 4

Anders Hagelskjær 1 (ud: 65)

Kristoffer Pallesen 3 (ud: 77)

Lucas Andersen 5 (ud: 83)

Iver Fossum 2

Jakob Ahlmann 3

Kasper Kusk 4 (ud: 65)

Milan Makaric 4 (ud: 65)

Louka Prip 3

---

Malthe Højholt 3 (ind: 65)

Anosike Ementa UB (ind: 83)

Gudmundur Thórarinsson 3 (ind: 65)

Oliver Ross UB (ind: 77)

Kasper Waarst Høgh 2 (ind: 65)

Silkeborg: 4-3-2-1

Nicolai Larsen 4

Oliver Sonne 2

Tobias Salquist 3

​Joel Felix 3

Lukas Engel 2

Robert Gojani 3

Mark Brink 2

Anders Klynge 4 (ud: 90+1)

Sebastian Jørgensen 4 (ud: 80)

Nicolai Vallys 4 (ud: 90+4)

Nicklas Helenius 2

---

Pelle Mattsson UB (ind 90+4)

Stefan Thordarson UB (ind: 80)

Søren Tengstedt UB (ind: 90+1)

Stan van Bladeren

Andreas Oggesen

Alexander Busch

Frederik Carstensen

Spilovertag er ikke alt. Det må være konklusionen efter at have set AaB-Silkeborg. AaB var mest på bolden og skabte langt de fleste chancer, men det blev kun til en enkelt scoring. Og det var ikke nok mod Silkeborgs to. Efter nederlaget til FC Midtjylland i sidste uge sagde Lars Friis, at han var tilfreds med spillernes indsats, men det kan han ikke blive ved med at være, hvis det ikke også giver point på kontoen i en tæt kamp om medaljer.

Det så ud til at blive 2-1 til AaB, da Milan Makaric fik serveret en bold lige i fødderne på kanten af feltet. Med en halv piruet som en anden Nancy Kerrigan satte han Silkeborgs sidste skanse Tobias Salquist af og satte kursen direkte mod mål. Salquist fulgte efter med et halvt skridts afstand og gik pludselig i græsset, mens han tog sig til hovedet. En højt løftet albue fra Makaric var efter sigende forklaringen og dommer Putros var ikke i tvivl om, at det var et frispark til Silkeborg. Fra min plads var det dog tvivlsomt, om albuen var nok til at slå en Superliga-stopper i græsset – men dømt blev det.

En sejr til Silkeborg var lige, hvad der skulle til for at skabe endnu mere spænding om, hvordan medaljerne skal fordeles i Superligaen. Omvendt må AaB-fans se en anelse bekymrede til. Andet nederlag i træk i medaljeslutspillet, hvor alle kampe tæller. Samtidig er Silkeborg nu kun et point efter AaB, der stadig holder – et noget løst greb – om bronzemedaljerne.