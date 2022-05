OB forværrede AGF's krise, da Jakob Breum blev matchvinder.

OBs sejrsmål faldt tidligt, da Mads Frøkjær vandt bolden fra Thomas Kristensen og sendte Jakob Breum afsted. Han spillede 1-2 med Issam Jebali og trak så ind i feltet, hvor han tørt huggede bolden i nettet bag Jesper Hansen.

AGF skal være glade for, at Vejle tabte til Sønderjyske, så der aarhusianerne stadig har et fint forspring.

Herunder kan du læse B.T.s vurdering af OB- og AGF-spillerne:

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

AGF (4-3-3)

Han var chanceløs på målet til 1-0, men han havde flere gode redninger i kampen, hvor han viste klassen. Bundsolid og sikker sidste skanse.

Han passede sine defensive pligter fint, men var slet ikke lige så offensiv som i sidste weekend. Men det virker til, at ‘Munks’ har fået sin plads tilbage på holdet i første omgang, men skal han vide sig sikker weekend efter weekend, så skal han lige løfte sit niveau en anelse.

Han kunne vel ikke være startet meget dårligere, da han laver en stor fejl, som bringer OB foran 1-0. Men respekt for den unge mand for ikke at lade sig slå ud af det. Spillede sig kun op efter sin fejl, hvor han fortsatte med at spille bolden op af banen og vise styrke i luften. Men så stor en fejl trækker ned.

Han spillede en udmærket kamp, men heller ikke mere end det. Hans fysik skinner igennem, og de fleste angriber går nok fra banen mod AGF og tænker, at de ikke har danset med en stor mand som ham før.

Oliver Lund ligner lidt en badboy, men i dag spillede han en virkelig bad kamp. Fødderne var i hvert fald skruet mere på som Fedtmule end Michael Jackson. Det var virkelig en skidt præstation af Lund, og det er tydeligt at backpositionerne har været en stor udfordring for AGF i denne sæson.

Englænderen spillede sig op i forhold til sidste kamp. Han fik fordelt spillet udmærket, men det tydeligt at se, at han er langt fra at være den Wilshere, der spillede i Arsenal og Premier League sjovt nok. Mon ikke også at englænderen kunne tænke sig at prøve at vinde en kamp i AGF-trøjen?

Han var vel AGFs farligste i denne kamp. Han var den eneste, der testede Bernat i OB-målet, og det siger jo lidt om AGF, at en på deres midtbane skal være klart farligste mand.

Det er tæt på at være den mest anonyme præstation, jeg har set fra Grønbæks side. Han har spillet de sidste mange kampe på kanten, og i dag var han tilbage på midtbanen, men det virkede til, at han slet ikke kunne finde sig til rette på midten igen. Det var virkelig en præstation til glemmebogen.

Han kunne ikke leve op til sin fremragende præstation fra sidste weekend, men det er nok også meget at forlange. I dag var han noget mere menneskelig og var slet ikke så Gift(ig). Han fik dog muligvis lavet kampens detalje, da han med hælen sendte bolden gennem benene på en OB-spiller.

Islændingen var tilbage i AGF-truppen og røg direkte ind i startelleveren, men han var på ingen måde afgørende, og han fik ikke sat det aftryk, som han helt sikkert selv havde håbet på. Det var nærmest som at se en vulkan i udbrød, da han blev skiftet ud. Det var han på ingen måde tilfreds med så det ud til.

Polakken har ikke rigtigt kunnet gribe chancen, når han har fået den, og det gjorde han heller ikke i søndagens opgør, hvor han aldrig kom i nærheden af at blive farlig. Der kan ikke være tvivl om, at AGF har en ny angriber placeret på de tre øverste pladser på ønskelisten til sommer.

Endnu et nederlag til AGF, men heldigvis for David Nielsen og ‘De Hviie’ så tabte Vejle til Sønderjyske. Men spillet i dag var igen ikke godt, og det må være virkelig bekymrende, at man slet ikke kan få det til at hænge sammen, og at man kun har korte perioder, hvor man spiller med.

Indskiftere:

Han lavede et rigtig godt indlæg, hvor der skulle have været en medspiller, der kunne løbe den nærmest ind i mål, det var ikke tilfældet, desværre.

Kom frem til en halv chance, hvor ma nikke kan forvente, at han skal score, men det var mere, end hvad Kurminowski kom frem til på 66 minutter.

Kom ind og blev sat inde i feltet en enkelt gang, hvor det blev rigtig farligt. Ikke det mest overbevisende indhop.

Kom ind i stedet for Jack Wilshere efter 81 minutter.,

Kom ind i stedet for Oliver Lund efter 86 minutter.

OB (4-2-3-1)

De første 25 minutter havde han absolut intet at give sig til, men hvis han havde problemer med at holde sig vågen, så fik han hjælp af Mikael Andersons to islandske kanonskud, som Bernat parerede forbi kassen.

En solid indsats fra den norske hvirvelvind, der siden sin entré i sommer har været en af de mest sikre på holdkortet i fraværet af konkurrenter på højrebacken. Spørgsmålet er, om han ikke får en ny konkurrent i sommerpausen, når Ryan Johnson Laursen siger farvel til OB.

»Du ligner en, der skal til konfirmation,« lød det fra en pressekollega til Larsen inden kampen, og midtstopperen, der har gang i en god periode, var da også lige så sikker som amen i kirken i det, der efterhånden er et ret godt makkerskab med Ivancevic.

OBs januarforstærkning slog hovedet i jorden i en duel, men der skal mere til at slå Ivancevic ud. Den serbiske udsmider gjorde dørmanden på Boogies misundelig, for alt der fandt vej ind i OB-feltet headede eller sparkede Ivancevic ud igen.

Australieren har forsøgt at kopiere sin drømmeassist mod Sønderjyske lige siden, men de indadskruede tidligere indlæg har ikke siddet i skabet siden. Defensivt havde han lært af holdkammerat Skjelviks usikkerheder mod Gift Links i sidste uge, som King havde meget bedre fat i.

Det er simpelthen imponerende, hvor rolig og boldsikker styrmand-Tverskov er med kuglen for fødderne. I disse år hvor rygnumrene sjældent lever op til de gamle standarder, er det en fornøjelse, når nummer seks rent faktisk spiller som en formidabel sekser.

To farlige boldtab de første ti minutter og så var kampen ligesom i gang for Kløve, der nærmest virkede nervøs for en af sine sporadiske startpladser. Det hjalp ikke på det, at Links med tryllede en bold gennem benene på midtbanemanden, inden han blev pillet ud i pausen. (UD: 46)

Med sine finurlige finter og sit rappe antrit satte Sabbi sin tidligere holdkammerat Oliver Lund under pres flere gange, men som det er skrevet og sagt så ofte før, manglede dribleren det sidste slutprodukt – som da han tyve minutter før tid formåede at finde lige præcis nul af de tre holdkammerater, der stod i kø foran kassen. (UD: 73)

Hold nu op, hvor var han ivrig efter at bevise sig igen. Han kæmpede og pressede bedre end længe, og 1-0-målet var i høj grad hans fortjeneste efter fornem fight, inden han sendte Breum og Jebali afsted. Der var også de klassiske Frøkjær-lækkerier som det frække Laudrup-lob til Jebali, og et skud på overliggeren uden tilløb i OBs ‘powerplay’-minut. (UD: 73)

Det er lige sådan, vi kender ham! Det var en Breum-classic, da han trak ind i feltet og tørt sparkede bolden mellem to AGF-forsvarer og i nettet. Den 18-årige offensivspiller er OBs største talent i mange år og en vaskeægte publikumsfavorit. (UD: 73)

Der venter Jebali et sandt festmåltid søndag aften, når han afslutter en måneds fasten med Eid-fest med familien. Samtidig kan han fejre, at han endnu en gang havde en fod med i et OB-mål, og tuneseren har uden tvivl været 'Striwernes' bedste offensive kort siden årsskiftet. (UD: 90)

Svenskeren fortsætter med Tverskov på midten, og det virker godt, især når Larsen og Ivancevic samtidig spiller sig bedre og bedre i midterforsvaret. I det hele taget virker Alms aftryk til endelig at give pote for fynboerne, der har formået at sætte en nærmest utopisk stime af kampe sammen uden nederlag.

Indskiftere:

Det var et solidt indhop af OBs snart forhenværende kaptajn, der skifter de trygge fynske græsgange ud med nogle nye efter sæsonen. Mon ikke udlandet kalder for Thomasen, der dog ikke vil løfte sløret endnu. (IND: 46)

