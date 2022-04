Krisen i AGF fortsatte i Haderslev.

AGF tabte nemlig til bundholdet Sønderjyske med 2-1, og dermed formåede AGF igen ikke at vinde en fodboldkamp.

Målene i kampen blev sat ind af Jose Gallegos og Nikolaj Thomsen fra Sønderjyske, mens Frederik Tingager scorede for AGF.

Det efterlader AGF på niendepladsen, mens Sønderjyske fortsat er sidst i Superligaen. Herunder kan du læse B.T.s dom over kampen:





Sønderjyskes cheftræner, Henrik Hansen, havde en lille påskehare i hatten, da man så Sønderjyskes startopstilling. Der var blevet plads til den 20-årige amerikaner Jose Gallegos. Og jeg skal love for, at han har fart som en hare. Hans hurtighed og finurlige fødder var en stor mundfuld for AGF-holdet, og han kronede en flot indsats ved at score til 1-0.

Karakter: 5





Hvad er der sket her? At Nicolai Poulsen har erobret flere bolde, end han har tabt, har været så sikkert som at få en Arnbitter og en Ceres Top, når man bestille et Aarhus-sæt. Men i de sidste par kampe har det ikke set sådan ud. Der har været for mange fejlafleveringer, og mandag blev han overmatchet af Sønderjyskes Emil Kornvig. Han blev skiftet ud i pausen. Om det var en skade eller af anden grund er ikke til at vide, men det var en dårlig første halvleg af Poulsen.

Karakter: 1

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Sønderjyske: (3-5-2)

Nicolai Flø 3

Emil Holm (ud: 72) 4

Steffen Gartenmann 3

Bubacarr Sanneh 3

Marc Dal Hende 2

Mads Albæk 4

Emil Kornvig (ud: 81) 5

Emil Frederiksen 2

Jose Gallegos (ud: 69) 5

Isak Jensen (ud: 81) 3

Emil Berggren 3

Snit: 3,4

Indskiftere:

Lawrence Thomas

Duplexe Tchamba (ind: 72) 3

Atli Barkarson

Nikolaj Thomsen (ind: 81) UB

Rilwan Hassan (ind: 69) 3

Abdulrahman Taiwo

Peter Christiansen (ind: 81) UB

AGF (4-3-3)

Jesper Hansen 5

Alexander Munksgaard 2

Sebastian Hausner 2

Frederik Tingager 3

Eric Kahl 2

Nicolai Poulsen (ud: 45) 1

Frederik Brandhof (ud: 80) 3

Mikael Anderson 3

Albert Grønbæk (ud: 80) 3

Gift Links (ud: 73) 4

Patrick Mortensen 2

Snit: 2,8

Indskiftere:

Daniel Gadegaard

Yann Bisseck (ind: 45) 3

Thomas Kristensen

Oliver Lund

Jack Wilshere (ind: 73) 3

Frederik Ihler (ind: 80) UB

Dawid Kurminowski (ind: 80) UB

Inden opgøret fortalte Patrick Mortensen til TV3 Sport, at klubben havde haft et møde blandt spillerne efter nederlaget til Viborg. Her blev der tilsyneladende snakket nogle ting igennem, hvor nogle af emnerne ikke havde været vildt behagelige. Derfor tillader jeg mig at sætte spørgsmålstegn ved stemningen i AGF-truppen. De har ikke vundet en fodboldkamp i to måneder, og den populære AGF-gnist og ild, som David Nielsen har praktiseret, virker mere eller mindre som et fyrfadslys, der er ved at brænde ud. Trænger holdet til fornyet energi?

Sønderjyskes Jose Gallegos var ved at komme til en kæmpe chance efter et AGF-hjørnespark. Alexander Munksgaard var tætteste AGFer på bolden, men han må have stået og nydt solen og det varme vejr, for i stedet for at løbe hen til bolden jokkede han hyggeligt hen mod den, mens Gallegos kom løbende alt han kunne. Men heldigvis for AGF kom deres egen Usain Bolt, Gift Links, spurtende nede fra hjørneflaget og fik afværget katastrofen i sidste øjeblik. Oppe fra min plads lignede det også, at Munksgaards gode ven Mikael Anderson konfronterede højrebacken og satte spørgsmålstegn ved, hvorfor han ikke løb efter den.

Det er et AGF-mandskab, der er tydeligt hårdt ramt af en mangel på kreativitet og x-faktor, når det kommer til det fremadrettede spil. Det er fuldstændig fantasiløst. De skaber næsten ingen chancer i åbent spil. Det må pine David Nielsen, at Mustapha Bundu er skadet og Jon Thorsteinsson tydeligvis ikke må spille. Islændingen ville ellers kunne gøre en forskel på kreativiteten, hvis han ellers gider at yde for De Hviie, og at han får lov. Gift Links kom dog ind med en smule i kampen mod Sønderjyske.