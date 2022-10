Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Bølgerne går højt omkring Brøndby IF lige for tiden – og det er særligt på fanscenen, at drama efter drama udspiller sig med negativt fortegn.

Og søndagens derby mod FC København – der ikke måtte have tilhængere på Brøndby Stadion – var anledning til nye møgsager på Vestegnen.

Foruden et voldeligt overfald på en frivillig i fanzonen meldte Brøndby IF mandag selv ud, at en række sæsonkortholdere ikke havde mulighed for at bruge deres faste og personlige pladser, fordi fangruppen Alpha var rykket fra det stemningsskabende område på Sydsiden og op i hjørnet på tribunen.

»Er man sæsonkortholder med fast plads, har man selvfølgelig krav på sin plads, og det, der skete til gårsdagens derby, kommer ikke til at gentage sig,« lød det fra Brøndby.

Mange ting fylder i mit hoved efter i går, og jeg vil prøve at sætte lidt ord på her.

I udmeldingen her “glemmer” Brøndby IF at skrive, at to af deres egne kontrollører sagde til os, at afsnittet var unummereret. Det blev sågar dobbeltjekket af kontrollørerne i tårnet. https://t.co/CBqiDr2h6e — Nicklas Lagerstorf (@nicklaslager) October 17, 2022

Men ifølge Alphas talsmand, Nicklas Lagerstorf, forholder historien sig anderledes.

Han skriver mandag på Twitter, at Alpha indfandt sig på pladserne i god tro – og efter henvisning fra Brøndbys egne kontrollører.

'I udmeldingen her 'glemmer' Brøndby IF at skrive, at to af deres egne kontrollører sagde til os, at afsnittet var unummereret. Det blev sågar dobbelttjekket af kontrollørerne i tårnet,' skriver han mandag på Twitter og understreger, at Alpha altså indfandt sig på området med faste pladser i tro om, at pladserne var efter først til mølle.

Men det afholder ikke Alpha-talsmanden fra at undskylde til de berørte Brøndy-fans, der i stedet fik plads andre steder på stadion.

'Jeg vil gerne undskylde til de sæsonkortholdere, som fik taget deres plads. Som vi også skrev i går, går vi i dialog med Brøndby om, hvordan vi kan sige undskyld til de ramte med en øl, sodavand eller andet til næste hjemmekamp.'

Årsagen til, at Alpha og Nicklas Lagerstorf – der normalt står for stemningen på Sydsiden – ikke var bag megafonen søndag, skal findes i, at gruppen har valgt at holde en lille tænkepause, fordi der er stor splittelse på Brøndbys fanscene. Det meldte gruppen ud tre timer før kickoff søndag.

Mens der var drama på lægterne, gav derbyet mellem Brøndby IF og FC København også masser af spænding, da 16-årige Roony Bardghji udlignede til 1-1 kort før slutfløjt.