AGFs målmand Jesper Hansen har otte gange vadet ind i målet for at samle bolden op i forårets tre første kampe.

Målmanden selv og midtstopperen Sebastian Hausner ser kritisk på situation.

Det fortæller de til B.T. efter mandagens opgør mod FC Nordsjælland.

»Det bekymrer mig meget, at vi lukker så mange mål ind. Bestemt. Vi lever og ånder for at lukke så få mål ind som muligt. Vi havde en god base i efteråret, og vi skal finde tilbage til den kerne,« siger Hausner og fortsætter:

»Jeg ved ikke, hvad der ikke spiller. Der er situationer, hvor vi bliver fanget og ikke er kyniske nok. Vi skal finde tilbage til 'no nonsense'. Vi angriber med flere folk, men det er noget, vi skal være bedre til at løse bagved. Det handler om, at vi måske skal blive bedre til kommunikation og overblik, og vi skal også blive bedre til at tage mere ansvar frem ad banen.«

Jesper Hansen havde også håbet på bedre forsvarsspil i kampen mod FC Nordsjælland.

»Vi klokker rundt i det flere steder på banen, hvor vi sætter modstanderen op til chancer. Der er nøglepunkter, hvor vi ikke står rigtigt og ikke forsvarer godt nok. Vi sætter os selv under et gevaldigt pres på den måde, vi taber bolde på.«

Han forholder sig også med stor alvor til, at holdet har lukket så mange mål ind.

»Det er kritisk. Advarselslamperne var der allerede inden opgøret. Jeg havde håbet, vi kunne lukke bedre af mod et hold, som spillede anderledes. Vi får ikke sat den fysik ind, som vi burde, og de kommer for nemt rundt om os. Det var ikke godt nok.«

AGFs næste opgave er på søndag, når de skal til Brøndby.