Af frygt for tortur og henrettelse forlod den iranske styrkeløfter Amir Assadollahzadeh sin lejr i Norge i november og løb for livet.

Episoden fandt sted ved IPF World Powerlifting Championships, hvor verdens bedste styrkeløftere var samlet for at dyste om verdensmesterskabet i styrkeløft.

Til CNN fortæller den 31-årige iraner, at han midtvejs i konkurrencen så sig nødsaget til at løbe for sit liv. Han havde nemlig været dybt bekymret over en beslutning, der ville komme til at ændre hans liv for altid. Hvad det hele drejede sig om, kommer vi til.

»Hvis jeg kom tilbage til Iran, er jeg 100 procent sikker på, at jeg ville blive mødt af fængsel, tortur og måske endda henrettelse,« siger Amir Assadollahzadeh.

En nat undervejs i konkurrencen besluttede han sig for at flygte fra hotellet, som han og holdkammeraterne var indlogeret på i den norske by Stavanger.

Klokken var omkring halv fire, da Assadollahzadeh besluttede sig for at løbe til det nærmeste busstoppested. Målet var at komme til Oslo så hurtigt som muligt. Omkring 300 kilometer fra Stavanger.

Da han kom til busstoppestedet, var bussen lige nøjagtig kørt, så han måtte løbe tre kilometer i minusgrader og mørke for at nå hen til nabobyen, hvor den næste bus gik.

Her ventede en lang bustur for at nå frem til den norske hovedstad.

Af frygt for at blive forfulgt flygtede den iranske styrkeløfter endnu en gang, da han var nået frem til Oslo.

Han vidste, at denne flugtbeslutning samtidig betød, at hvis det lykkedes, ville han formentlig ikke se sin familie nogensinde igen.

Og nu til hvorfor han overhovedet er endt i den ubehagelige situation.

Tidligere på året vandt Assadollahzadeh en bronzemedalje i World Club League Championship. Her dedikerede han sejren til sundhedspersonalet, der havde kæmpet hele coronapandemien igennem

I de fleste andre lande var den hyldest nok velset, men ikke i Iran.

Omgående blev der spurgt ind til, hvorfor han ikke hyldede Qasem Soleimani, den afdøde militærofficer, der blev dræbt i et amerikansk luftangreb i 2020.

Assadollahzadeh fik derfor muligheden for at gøre det godt igen ved at have en T-shirt med et billede af Qasem Soleimani på under interviews og anden medieeksponering. Det nægtede han, hvilket betød, at den iranske stat varslede retlig straf til Assadollahzadeh, når han vendte hjem.

Det tog den iranske atlet altså konsekvensen af og flygtede.

Assadollahzadeh endte med at komme til en flygtningelejr i Tyskland, hvorefter han vendte tilbage til Norge for at søge asyl. Her er han i dag, hvor han ikke har mulighed for at se sine forældre, sin kone og sine børn.

Han beder derfor nu Den Internationale Olympiske Komité om hjælp til andre som ham, der bliver ufrivilligt involveret i politiske gøremål og truet derefter.

»Jeg er meget, meget, meget ulykkelig over, at jeg måske aldrig vil se min familie igen. Det er meget smertefuldt for mig. Det er meget svært for mig at sætte ord på det,« lyder det fra Assadollahzadeh om den ulykkelige situation.