Nye studier viser, at stof, som findes i ris, øger risikoen for at få kræft. Hvor meget øget risikoen? En procent

20 procent

33 procent To andre fødevarer er også kræftfremkaldende - men kun når de bliver varmebehandlet. Hvilke? Agurker og vandmelon

Tomater og løg

Brød og kartofler Okse- lamme- og svinekød kan også være kræftfremkaldende. Hvornår? Når det bliver kogt

Når det bliver tørret, røget eller saltet

Når det er råt Nogle laks og andre fede fisk indeholder et højt niveau af dioxin, som er kræftfremkaldende. Hvilke? Vildlaks, der er fanget i Astien

Vildlaks, som er fanget i Østersøen

Laks fra laksefarme i Indien Der er en høj mængde af kviksølv i rovfisk - for eksempel tun. Men hvilken type tun? Den man bruger til tun på dåse

De store tunfisk, man bruger til fx. tunbøffer

Alle tunfisk

