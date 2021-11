Antallet af coronaindlæggelser er de seneste uger steget markant, men det giver ikke anledning til bekymring, lyder det fra eksperter.

For selv om både smittetallene og antallet af indlæggelser ligger på niveau eller lidt over sammenlignet med sidste år, så står vi et helt andet sted nu.

»Man kan ikke sammenligne de to år. Man kan se på tallene, men det er to vidt forskellige situationer,« siger Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet.

»Sidste år var der fuldt blus på pandemien, og vi havde en befolkning, der slet ikke var vaccineret, mens 75 procent af den voksne befolkning er vaccineret i dag,« siger han.

Fredag kunne Sundhedsstyrelsen oplyse, at der var cirka 80 flere indlagte end samme tid sidste år, ligesom vi også har cirka 600 flere dagligt smittede, end vi havde på samme tid sidste år. Og det kan muligvis synes bekymrende for de fleste, når man netop tager vaccinerne med i ligningen.

Der er imidlertid også den forskel, at vi på dette tidspunkt sidste år havde relativt skrappe restriktioner. Nattelivet var tvunget til at holde lukket. Det var spillesteder med stående publikum også. Læg hertil arealkrav på restauranter, påbud om mundbind og ikke mindst forsamlingsforbud på mellem 10 og 50 personer.

»Vaccinerne er den store forskel. Vi er et meget bedre sted i år, og jeg er ikke så bekymret, som jeg var sidste år på det her tidspunkt,« siger Hans Jørn Kolmos med henvisning til det stigende smitte- og indlæggelsestal, som vi oplevede i særligt november og december sidste år.

»Men det er ikke det samme som at være ubekymret. Vi skal stadig overholde de hygiejniske forholdsregler og sørge for at blive testet, hvis vi oplever symptomer.«

Det aktuelle indlæggelsestal er det højeste siden februar i år. Samtidig lyder seneste melding fra Sundheds- og Ældreministeriet, at kontakttallet er 1,1, og pandemien er således opadgående.

Derfor har regeringen med Magnus Heunicke i spidsen også lagt an til, at der kan blive indført restriktioner i løbet af de kommende uger. Men spørger man Niels Strandberg, der er tidligere direktør for Statens Serum Institut, så skal det være relativt begrænsede restriktioner.

»Jeg tror ikke, at vi behøver at lave særlige restriktioner. Man kunne måske indføre coronapas for at gå på barer og natklubber,« siger han.

Han tilføjer, at det er vigtigt at børn fortsat får lov til at gå i skole, og underbygger det med, at børn generelt ikke har slemme symptomer, hvis de er smittede,

Du virker ikke synderligt bekymret for de kommende måneder?

»Nej, det er jeg ikke. Vi er godt i gang med at give det tredje vaccinestik, og det vil tage brodden af det, og så kan man indføre coronapas igen, som jeg kan forstå, også er en del af regeringens værktøjskasse.«

Både Niels Strandberg og Hans Jørn Kolmos understreger vigtigheden af, at danskerne bliver vaccineret.

»Det betyder ikke, at man ikke kan blive smittet, men vi kan se, det er fortrinsvis dem, der ikke er vaccineret, som bliver syge,« siger Hans Jørn Kolmos.