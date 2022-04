Når forårssolen begynder at varme, og de første forårsbebudere i beddet vokser frem, er der også en anden ting, der vokser:

Vores trang til 'nye' havemøbler.

Faktisk eksploderer søgningerne efter havemøbler på DBA i de første forårsmåneder, viser nye tal fra genbrugssiden.

Det gjorde søgeordet ’havemøbler’ til det andet mest anvendte på DBA i marts 2022 – det er et spring fra tredjepladsen samme tid sidste år. Det mest søgte ord var 'sofa'.

I alt var der hele 42.079 søgninger på ’havemøbler’ fra Aarhus i marts 2022.

»Det kommer ikke bag på mig, at havemøbler er noget af det, der hitter allermest på DBA, når foråret viser sig,« siger Julie Schoen, der er talsperson for DBA, i en pressemeddelelse.

»Mange havemøbler er lavet af gode kvalitetsmaterialer, der kan holde i mange år, og derfor trænger eksempelvis brugte træmøbler ofte kun til at blive slebet og få en omgang olie eller maling, før de er klar til forårets havefester.«

De mest trendende forårsrelaterede søgninger i marts 2022: Folk søgte allermest efter disse forårsrelaterede ting: Havebord: 261.775 søgninger

Have: 214.424 søgninger

Husbåd: 178.810 søgninger

Legehus: 155.686 søgninger

Loungesæt: 145.402 søgninger Kilde: DBA

Helt nye tal fra DBA viser desuden, at 49 procent af østjyderne står over for et haveprojekt. Og når der skal bygges et nyt stakit, blomsterkasse eller haveskur i de danske haver, overvejer hver anden at anvende genbrugsmaterialer.

»Vi ved desuden fra DBAs årlige Genbrugsindeks, at det er vigtigt for danskerne at gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen, da syv ud af ti danskere gerne vil leve mere bæredygtigt,« siger Julie Schoen.

Forårets ankomst får ikke kun danskerne til at søge efter havemøbler.

Hele 178.810 danskere søgte også på husbåd på DBA i marts 2022, mens også søgninger efter cykler, haveborde og havetraktorer stiger markant i forårsmånederne.