Nordjyske kulturinstitutioner aflyser forestillinger med russisk deltagelse.

Aalborg Teater skulle have åbnet den kommende teatersæson med det russiske teaterstykke 'Ivanov', men har på grund af krigen i Ukraine valgt ikke at sætte forestillingen op.

»Vi kan som teater og kulturinstitution ikke sætte forestillingen op, sådan som verdenssituationen er i øjeblikket. Aalborg Teater tager afstand fra det, som sker i Europa lige nu,« siger teaterdirektør Hans Henriksen om beslutningen.

'Ivanov' er skrevet af den russiske forfatter Anton Tjekhov, og det var også iscenesætteren Yuri Butusov, som tidligere har opsat stykket 'Cyrano' på teatret, der skulle have iscenesat stykket.

Hvad teatret sætter op i stedet for, har de endnu ikke truffet beslutning om.

Men Aalborg Teater er ikke den eneste nordjyske kulturinstitution, som ikke vil samarbejde med russiske artister i den nuværende situation.

Også Aalborg Symfoniorkester siger nej tak.

Onsdag skulle de have spillet sammen med den russiske operasangerinde Annea Netrebko i Hamburg, men den russiske operasanger har selv valgt at udskyde koncerten til 7. september.

Det bliver dog uden Aalborg Symfoniorkester, lyder det fra direktøren i orkestret, Lasse Rich Henningsen.

»Vi befinder os i en historisk alvorlig situation, og som kulturinstitution bærer vi et vigtigt ansvar i at sætte ind, hvor vi kan. Vi har således de seneste dage været i intens dialog med koncertens arrangører frem mod dagens udmelding.«