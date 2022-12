Lyt til artiklen

Fredag er Sveriges største atomreaktor, Oskarshamn 3, blevet taget ud af drift i ti dage på grund af vedligeholdelse.

Og det er ikke kun svenskerne, der kommer til at mærke konsekvenserne af det. Det gør vi også i Danmark.

Det fortæller Kristian Rune Poulsen, energianalytiker ved interesseorganisationen Green Power Denmark, til B.T.:

»Det, at et kraftværk ikke producerer energi i ni dage, er noget vi også kommer til at mærke i Danmark. Vi er elektrisk koblet sammen med Sydsverige, så når de mangler energi, så gør det priserne højere i Danmark,« siger han.

Ifølge energianalytikeren vil priserne »givetvis« stige i Danmark.

»Jeg ved ikke, hvor meget vi taler om. Det er svært at sige, fordi der jo er kommet en advarsel om, at svenskerne skal skrue ned for varmen – så det er svært at se effekten.«

Kristian Rune Poulsen henviser til den svenske regering, der tidligere har bedt folk om at spare på strømmen for at undgå høje elregninger.

Men nu handler det også om at undgå, at nogle husstande helt ender med at blive afbrudt fra elnettet, lyder det.

»Vi vil bede det svenske folk om at spare på strømmen – også for at mindske risikoen for en afbrydelse,« sagde statsminister Ulf Kristersson på et pressemøde.

Han tilføjede, at der er en »betydelig bekymring med den svenske elproduktion lige nu.« Situationen er »relativt akut«, lød det.

At Sverige vælger at sætte landets største atomreaktor midlertidigt på pause, mener Kristian Rune Poulsen er rigtig dårlig timing.

»Jeg synes, det er enorm dårlig timing at sætte et kraftværk på pause midt i en energikrise og kuldeperiode, hvor vi heller ikke har meget hjælp fra vinden. Så er det jo netop, at atomkraft skal hjælpe os igennem.«

Selvom situationen i Sverige også kan påvirke os danskere, så påpeger Kristian Rune Poulsen, at det ikke er det, der gør, at vi kommer til at mangle energi:

»Men mange bække små gør en stor å. Det er det, der gør, at vi står i en presset økonomisk situation på energimarkedet,« siger han.