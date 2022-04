De seneste år har vi været vant til at holde afstand på opfordring fra Sundhedsstyrelsen, men nu er det en helt anden styrelse, der kommer med en afstandsopfordring.

Naturstyrelsen opfordrer nemlig nysgerrige borgere til at holde sig på god afstand af den spækhugger, der den seneste lille uge har været den helt store attraktion i og omkring Limfjorden.

»Det kan være fristende at sejle ud og komme tæt på sådan et stort dyr, men af respekt for dyret, som øjensynligt ikke har det så godt, bør man holde god afstand. Gerne mere end 300 meter,« oplyser vildtkonsulent ved Naturstyrelsen Ivar Høst i en skriftlig orientering til B.T.

Spækhuggeren blev først set fredag på lavt vand ud for Hals, der ligger ved Limfjordens udmunding i Kattegat.

Tirsdag havde adskillige nysgerrige taget opstilling i vandkanten ved Nørre Uttrup for at se spækhuggeren. I baggrunden ses Nordjyllandsværket. Foto: Byrd / Michael Thomsen Vis mere Tirsdag havde adskillige nysgerrige taget opstilling i vandkanten ved Nørre Uttrup for at se spækhuggeren. I baggrunden ses Nordjyllandsværket. Foto: Byrd / Michael Thomsen

Siden blev den set svømme rundt længere inde i Limfjorden i nærheden af Grønlandshavnen øst for Aalborg og har siden mandag ligget stille i vandet ud for Nørre Uttrup næsten helt inde ved Aalborg.

Her var Naturstyrelsen onsdag ude at se til dyret.

»Formålet med tilsynet var først og fremmest for at konstatere, hvilken vanddybe den lå på, og om der var nogle ydre tegn, der var anderledes end i weekenden. Der er ingen tegn på, at den har ydre skader,« forklarer Ivar Høst.

Der, hvor spækhuggeren ligger, er der en vanddybde på omkring 1,7 meter, hvilket betyder, at den lige akkurat ligger fri af bunden. Vanddybden er nogenlunde ensartet i hele området.

»Så selvom den flytter sig lidt, vil den stadig ligge frit,« oplyser vildtkonsulenten.

Da der ikke er nogen ydre skader på spækhuggeren, er det ikke til at sige, hvorfor den opfører sig, som den gør.

»Den har valgt at ligge på det lave vand, men hvad årsagen til det er, det er svært at vide.«

Spækhuggeren er cirka seks meter lang og kan ses fra vandkanten, hvis man medbringer en kikkert, pointerer Ivar Høst.