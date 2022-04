Vesterbro i Aalborg er altid garant for støj.

Normalt er det dog trafikken, der plager den centrale færdselsåre, men i påsken er trafikstøjen skiftet ud med et støjinferno af bulder og brag.

Arbejdet med at nedrive broen over jernbanen er nemlig gået ind i den første nedrivningsfase, hvor den ene halvdel af broen fjernes.

Og det efterlader nu et kæmpe hul der, hvor trafikken ind mod Aalborg sædvanligvis kører.

Den ene side af broen er fredag morgen væk. Foto: Rasmus Krøll / B.T.

Det store anlægsprojekt begyndte 26. marts, hvor de sædvanlige fire vognbaner blev indsnævret til bare to. I påsken er broen dog helt spærret for trafik, mens første del af broen rives ned.

Broen over jernbanen har stået i næste hundrede år, men det er kommunens vurdering, at det ikke længere giver mening at vedligeholde den. Derfor bliver den skiftet ud med en ny.

»Broen er meget slidt og har længe trængt til mere end blot en kærlig hånd,« sagde Kim Brun Kristensen, der er projektleder i Aalborg Kommunes by- og landskabsforvaltning, umiddelbart inden nedrivningsarbejdet begyndte.

Den totale spærring i påsken varer til 19. april klokken 6.

Til juni vil broen igen blive spærret. Det gælder fra 3. juni klokken 17 til 7. juni klokken 6.

Aalborg Kommune har anbefalet alternative ruter for omkørsel. Dem kan du finde her.