»Det er usmageligt. Jeg føler mig krænket på min retsfølelse.«

Sådan lyder den vrede udmelding fra Søren Pilholm, der tilbage i september fik en parkeringsbøde. Vreden er ikke rettet mod bøden i sig selv, men mod selskabet bag, Europark.

B.T. har tidligere fortalt om frustrerede borgere, der føler sig uretfærdigt behandlet af parkeringsselskaber. Og mandag meldte folketingspolitiker Preben Bang Henriksen (V) sig også i koret af kritikere.

Søren Pilhom parkerede i kælderen ved Budolfi Plads i Aalborg. Og da der ikke var automatisk nummerpladeregistrering, valgte han at indtaste bilens nummerplade i en automat.

Efter en rækker ærinder i byen gik han tilbage til køretøjet, men opdagede efter at have afsluttet sin parkering i betalingsautomaten, at der ventede en grim overraskelse i bilens forrude: En P-afgift på 795 kroner.

»Jeg fik et chok. Det var ubehageligt. Det passer ikke, tænkte jeg. For jeg havde jo indtastet registreringsnummeret, der skulle ikke en billet i forruden, og jeg havde parkeret bilen lovligt inden for en bås.«

Det var først, da han senere på aftenen sad til en koncert, at det gik op for ham, hvad der kunne være sket.

»Har jeg lavet en fejl i registreringsnummeret?«, tænkte han. Og det viste sig at være tilfældet. Den 55-årige havde byttet om på to bogstaver, så i stedet for 'DB' havde han skrevet 'BD'.

Søren Pilhom erkender 100 procent, at han lavede en tastefejl. Men han mener ikke, at Europark på nogen måde gjorde, hvad de kunne for at hjælpe ham med at undgå et begå fejlen.

»Når du går hen til automaten, er der en hel skov af informationer på forskellige tavler. Der er så mange, at man kunne tænke, det mest handler om at vildlede eller forvirre kunden.«

Og selve teknikken i automaten hjalp bestemt heller ikke på oplevelsen.

»Ved mange andre automater, skriver den til dig, at din nummerplade ikke eksisterer, hvis du er ved at lave en fejl. Det skete ikke her.«

Han stiller sig undrende overfor, hvorfor det ikke er ligesom, når man eksempelvis køber en flybillet eller en koncertbillet på nettet. Her skal du altid bekræfte til sidst, inden dit køb går igennem.

Er det okay at få en parkeringsbøde, hvis man laver en tastefejl i registreringen af sin nummerplade?

Apcoa Parking, som Europark hører under, skriver til B.T., at de ikke ønsker at kommentere på konkrete sager. Og heller ikke ønsker at stille op til et reelt interview.

De har dog sendt en række skriftlige svar.

Blandt andet skriver de, at skiltningen er opsat i overensstemmelse med reglerne på området. Og så mener de også, at parkeringsautomaten ved Budolfi Plads faktisk beder kunden bekræfte sit registreringsnummer.

Generelt er Søren Pilholm dog ikke tilfreds med selskabets ageren overfor for ham.

»Parkeringsselskaberne er en lukrativ forretning, så jeg synes, det er dybt usmageligt, at de ikke har en mere professionel tilgang til mig som kunde. Hvorfor har de ikke en interesse i at gøre det her nemt for mig som bruger?«

Og oplevelsen blev langt fra bedre, da bilisten kontaktede Europark for at få annulleret bøden.

I korrespondancen med Europark, som B.T. har gennemgået, afviser selskabet anmodningen – med henvisning til, at Søren Pilhom begik en tastefejl. De kommer slet ikke ind på den 55-åriges hensigter, men beder ham til gengæld betale, ellers kommer der rykkergebyr på.

»Hvorfor kunne Europark ikke bare sige: 'Vi kan godt se, du har haft til hensigt at betale din afgift. Så ved du hvad, vi annullerer bøden, og så kommer du kun til at betale 100 kroner i administration'?,« spørger Søren Pilholm frustreret.

»Vi vil vi gøre opmærksom på, at vi udfører parkeringskontrol i henhold til gældende lovgivning og retspraksis i alle områder af vores virke, både når vi opsætter skilte på parkeringspladser, udskriver kontrolgebyrer og håndterer kundehenvendelser.« skriver Apcoa Parkering.

Den 55-årige har besluttet ikke at gå videre med sagen, da den tærer for meget på hans kræfter og ressourcer.

Og det er på trods af, at parkeringsklagenævnet har sagt til ham, at han ville have gode chancer for at vinde sagen.

Han har dog en bøn til politikerne.

»Hvorfor skal jeg betale næsten 800 kroner, fordi jeg byttede om på to bogstaver? Det er helt ude af proportioner. Der skal findes et andet leje i det her. Det er i høj grad en politisk sag.«