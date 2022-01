Nu har en nordjysk folketingspolitiker fået nok af vrede og frustrerede danskere, der føler sig uretfærdigt behandlet af parkeringsselskaber.

Historierne om emsige p-vagter er simpelthen for mange, mener han, og derfor skal den ansvarlige minister skride til handling.

»Hvis vi kigger på de klager, Parkeringsklagenævnet har fået i 2020, så synes jeg, det er betænkeligt, at bilisterne får medhold i over halvdelen af tilfældene,« siger folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) og uddyber:

»Der er alt for mange sager, hvor folk er uskyldige. Jeg synes, man lader enhver tvivl komme bilisten til skade. Og man udsteder bøder på rene formalitetsfejl. Derfor kommer det til at ligne en pengemaskine.«

B.T. har tidligere har fortalt historien om Mads Ejstrup, der dagen efter et massivt sne- og trafikkaos tilbage i december mødte ind på sit arbejde i Aalborg, hvor han klokken 8 om morgenen overværede en parkeringsvagt udstede en bøde til en – ifølge Mads Ejstrup – tydeligt strandet bil.

P-bøden, Mads Ejstrup så, som blev udstedt. Foto: Privatfoto

'Medholdene' dækker i mange tilfælde over sager, hvor parkeringsselskabet af sig selv trækker sagen tilbage, inden nævnet træffer en afgørelse. Og det mener Preben Bang Henriksen illustrerer en klar pointe.

»Det fortæller, at parkeringsbøder sådan lidt er noget, man udskriver med venstre hånd. Jeg synes, tallene taler deres tydelige sprog.«

Venstre-politikeren mener især, det er uklar skiltning, tastefejl eller et bildæk, der marginalt rør ved stregen ind til 'nabobåsen', som oftest udløser de tvivlsomme bøder. Og det er ikke i orden.

»Det afgørende bør være, om personen havde en intention om at snyde. Jeg synes, jeg ser en masse sager, hvor en eller anden formalitet udløser en afgift, selvom vedkommende måske har betalt.«

Preben Bang Henriksen (V) vil have transportministeren til at se nærmere på reglerne for parkeringsbøder. Foto: Emil Helms

Den nordjyske folketingspolitiker er nu blevet så træt af at læse om de mange parkeringshistroier i medierne, at han vil have den ansvarlige minister i aktion.

»Vores transportminister skal ind og kigge på reglerne igen. Der er al mulig grund til, at han gennemgår hele systemet igen.«

Det er Benny Engelbrecht (S), der bestrider posten som transportminister. Og ifølge Preben Bang Henriksen skal ministeren både redegøre for parkeringsreglerne og reglerne for Parkeringsklagenævnet.